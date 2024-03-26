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Повлияет ли правка о принудительной мобилизации с 18 лет на законопроект — ответ Разумкова

26 марта 2024 19:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Повлияет ли правка о принудительной мобилизации с 18 лет на законопроект — ответ Разумкова
Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков объяснил, повлияет ли правка о принудительной мобилизации с 18 лет на сам законопроект. Он заявил, что этого не произойдет.

Об этом он рассказал в комментарии Страна.UA.

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Мобилизация с 18 лет останется

По словам политика, на заседании Комитета ВРУ по вопросам обороны речь шла о возможности самостоятельно определять время, когда человек будет проходить базовую военную службу с 18 до 24 лет.

В столбняке отмечалось, что во время действия военного положения такого права выбора не будет. В результате, предложение не поддержали.

"А вот возможность мобилизации "после прохождения базовой военной службы" в законопроекте осталась и никуда не делась. Поскольку базовая военная служба предусмотрена с 18 лет, то и возможность мобилизации с 18 лет остается ", — констатирует нардеп.

Напомним, сегодня Комитет ВРУ по нацбезопасности отклонил правку, которая могла бы привести к принудительной мобилизации с 18 лет.

Еще раньше Дмитрий Разумков назвал мобилизационный законопроект "откровенным враньем" и потребовал услышать по этому поводу позицию Министерства обороны Украины.

А нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что в мобилизационном законопроекте речь не идет о призыве с 18 лет, а есть лишь базовая военная подготовка, которую можно пройти до 24 лет.

Дмитрий Разумков
Верховная Рада
Украина
нардепы
мобилизация

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