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Чи загрожує штраф 17-річним хлопцям, які не стали на облік у ТЦК

11 січня 2025 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Штраф за непостановку на військовий облік — чи може загрожувати 17-річним українцям
Юнак в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні з 1 січня до 31 липня юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, мають стати на облік призовників. Це можна зробиті як шляхом особистого прибуття до ТЦК, так і через застосунок "Резерв+". 

Чи загрожує штраф 17-річним хлопцям, які не стали на військовий облік вчасно, розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, інформує "Еспресо".

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Так, за словами депутата, якщо було встановлено факт адміністративного правопорушення, то відповідно особу буде притягнуто до адміністративної відповідальності. 

Оскільки непостановка на військовий облік є порушенням, то 17-річним юнакам дійсно загрожує адміністративна відповідальність. Тому ті хлопці, яким цього року виповнюється 17 років, зобов'язані протягом першого півріччя стати на військовий облік призовників.

Федір Веніславський наголосив, що наразі в Україні юнаки мають можливість стати на облік без візиту до ТЦК. Достатньо зайти в додаток "Резерв+" й виконати кілька простих дій. 

Нагадаємо, призовникам, військовозобов'язаним та резервістам, які порушили правила військового обліку в особливий період, зокрема не стали на облік, загрожує штраф від 17 до 25,5 тис. грн. 

 

Раніше ми писали, чи можуть громадяни зменшити суму штрафу або скасувати його.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи потрібно 17-річному хлопцю, який перебуває на військовому обліку, мати військово-обліковий документ для перетину державного кордону.

Також ми інформували, як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону.

Україна штраф військовий облік мобілізація юнаки

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