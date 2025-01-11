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Грозит ли штраф 17-летним юношам, которые не стали на учет в ТЦК

11 января 2025 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Штраф за непостановку на военный учет — может ли грозить 17-летним украинцам
Юноша в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине с 1 января до 31 июля юноши, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, должны стать на учет призывников. Это можно сделать как путем личного прибытия в ТЦК, так и через приложение "Резерв+". 

Гразит ли штраф 17-летним ребятам, которые не стали на военный учет вовремя, рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует "Еспресо".

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Так, по словам депутата, если был установлен факт административного правонарушения, то соответственно лицо будет привлечено к административной ответственности.

Поскольку непостановка на военный учет является нарушением, то 17-летним юношам действительно грозит административная ответственность. Поэтому те ребята, которым в этом году исполняется 17 лет, обязаны в течение первого полугодия стать на военный учет призывников.

Федор Вениславский отметил, что сейчас в Украине юноши имеют возможность стать на учет без визита в ТЦК. Достаточно зайти в приложение "Резерв+" и выполнить несколько простых действий.

Напомним, призывникам, военнообязанным и резервистам, нарушившим правила военный учета в особый период, в частности не ставшим на учет, грозит штраф от 17 до 25,5 тыс. грн.

 

Ранее мы писали, могут ли граждане уменьшить сумму штрафа или отменить его.

Напомним, мы сообщали, нужно ли 17-летнему парню, состоящему на военный учете, иметь военно-учетный документ для пересечения государственной границы.

Также мы информировали, как оспорить штраф от ТЦК из-за границы.

Украина штраф военный учет мобилизация юноши

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