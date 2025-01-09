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Штраф від ТЦК — чи можна його зменшити або скасувати

9 січня 2025 21:53
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — чи можна зменшити або скасувати штраф від ТЦК
Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації усі військовозобов'язані чоловіки в Україні повинні суворо дотримуватись правил військового обліку. За їх порушення особам загрожує штраф від ТЦК та СП, сума якого може становити від 17 тис. до 25, 5 тис. грн. 

Чи можуть громадяни зменшити суму штрафу або скасувати його, пояснили юристи в коментарі "РБК-Україна". 

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Якщо військовозобов'язана особа вважає, що штраф від ТЦК та СП виписаний не правомірно або ж сума штрафу надто велика за вчинене порушення, вона може оскаржити його у суді. 

Так, за словами юристки Ірини Ан, відповідно до законодавства про адміністративні правопорушення, при обранні покарання для правопорушника обов'язково враховуються характер вчиненого правопорушення:

  • особу порушника;
  • ступінь його вини;
  • майновий стан;
  • обставини, пом'якшують або обтяжують відповідальність. 

Враховуючи все це суд може прийняти сторону військовозобов'язаного й або зменшити або взагалі скасувати штраф.

Своєю чергою, юрист Данило Гончаренко пояснив, щоб оскаржити штраф від ТЦК в судовому порядку, необхідно: 

  • отримати постанову про накладення штрафу;
  • написати позовну заяву;
  • довести в суді протиправність дій ТЦК та СП.

 

Раніше ми писали, як військовозобов'язаним уникнути штрафів від ТЦК.

Нагадаємо, ми розповідали, чому ТЦК можуть виписати штраф навіть після пред'явлення військово-облікових документів.

Також ми інформували, як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону.

штраф порушення мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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