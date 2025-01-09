Мобілізація в Україні 2025 — чи можна зменшити або скасувати штраф від ТЦК

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації усі військовозобов'язані чоловіки в Україні повинні суворо дотримуватись правил військового обліку. За їх порушення особам загрожує штраф від ТЦК та СП, сума якого може становити від 17 тис. до 25, 5 тис. грн.

Чи можуть громадяни зменшити суму штрафу або скасувати його, пояснили юристи в коментарі "РБК-Україна".

Читайте також:

Зменшення або скасування штрафу від ТЦК — юристи розповіли, чи це можливо

Якщо військовозобов'язана особа вважає, що штраф від ТЦК та СП виписаний не правомірно або ж сума штрафу надто велика за вчинене порушення, вона може оскаржити його у суді.

Так, за словами юристки Ірини Ан, відповідно до законодавства про адміністративні правопорушення, при обранні покарання для правопорушника обов'язково враховуються характер вчиненого правопорушення:

особу порушника;

ступінь його вини;

майновий стан;

обставини, пом'якшують або обтяжують відповідальність.

Враховуючи все це суд може прийняти сторону військовозобов'язаного й або зменшити або взагалі скасувати штраф.

Своєю чергою, юрист Данило Гончаренко пояснив, щоб оскаржити штраф від ТЦК в судовому порядку, необхідно:

отримати постанову про накладення штрафу;

написати позовну заяву;

довести в суді протиправність дій ТЦК та СП.

Раніше ми писали, як військовозобов'язаним уникнути штрафів від ТЦК.

Нагадаємо, ми розповідали, чому ТЦК можуть виписати штраф навіть після пред'явлення військово-облікових документів.

Також ми інформували, як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону.