Як оформити військово-обліковий документ в грудні 2025

Паперовий ВОД — чи треба його оформлювати в грудні
В Україні відбулися зміни у процесі військового обліку. Після рішення Кабінету міністрів електронний військово-обліковий документ, який мав рівноцінну силу із паперовим, став взагалі основним, тож потреби оформлювати паперовий ВОД більше немає.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Андрій Брильов.
Військово-облікові документи
Військовозобов’язані громадяни, згідно із вимогами чинного вітчизняного законодавства, повинні мати актуальний військово-обліковий документ.
Для призовника це посвідчення про приписку до відповідної призовної дільниці.
Для військовозобов’язаного — військовий квиток чи тимчасове посвідчення.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно йому мати паперовий ВОД.
Вистачить електронного ВОД
Юрист Андрій Брильов наголосив, що навіть до змін у порядку військового обліку в Україні електронний військово-обліковий документ мав рівноцінну силу із паперовим.
Тож паперовий ВОД був необов’язковим.
У грудні ж ситуація змінилася на користь електронного варіанту, зазначив юрист.
"Сьогодні уряд ухвалив рішення про скасування паперових е-ВОД. Тепер буде тільки електронний варіант в "Резерв+", — резюмував Брильов.
