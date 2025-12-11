Відео
Відео

Паперовий ВОД — чи треба його оформлювати в грудні

Паперовий ВОД — чи треба його оформлювати в грудні

Дата публікації: 11 грудня 2025 20:00
Як оформити військово-обліковий документ в грудні 2025
"Резерв+", електронний військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE

В Україні відбулися зміни у процесі військового обліку. Після рішення Кабінету міністрів електронний військово-обліковий документ, який мав рівноцінну силу із паперовим, став взагалі основним, тож потреби оформлювати паперовий ВОД більше немає.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Андрій Брильов.

Військово-облікові документи

Військовозобов’язані громадяни, згідно із вимогами чинного вітчизняного законодавства, повинні мати актуальний військово-обліковий документ.

Для призовника це посвідчення про приписку до відповідної призовної дільниці.

Для військовозобов’язаного — військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно йому мати паперовий ВОД.

Вистачить електронного ВОД

Юрист Андрій Брильов наголосив, що навіть до змін у порядку військового обліку в Україні електронний військово-обліковий документ мав рівноцінну силу із паперовим.

Тож паперовий ВОД був необов’язковим.

У грудні ж ситуація змінилася на користь електронного варіанту, зазначив юрист.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення про скасування паперових е-ВОД. Тепер буде тільки електронний варіант в "Резерв+", — резюмував Брильов.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як отримати військовий квиток у "Дії".

Додамо, ми повідомляли про те, коли ТЦК може визнати е-ВОД недійсним.

Кабінет міністрів військовий облік військовозобов'язані військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
