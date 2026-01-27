Військово-облікова спеціальність - зміна ВОС під час навчання

Підготовка мобілізованих у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Військово-облікова спеціальність окреслює можливий об’єм завдань, які будуть поставлені перед мобілізованим громадянином у Збройних силах України. Але уже після процесу базової загальної військової підготовки ВОС може бути змінена.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Що означає ВОС "Днювальний квартирно-експлуатаційної служби"

До юристів звернувся громадянин, який виявив у своєму профілі в "Резерв+" запис про військово-облікову спеціальність "Днювальний квартирно-експлуатаційної служби".

Чоловік поцікавився, що значить така ВОС — і чи може вона бути змінена, якщо так, то яким чином і коли.

"Військово-облікова спеціальність (ВОС) днювального квартирно-експлуатаційної служби (КЕС) відноситься до технічних або господарських спеціальностей, відповідальних за обслуговування нерухомого майна, комунікацій та інфраструктури військових містечок", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Ця посада, підкреслив юрист, зазвичай забезпечує функціонування житлового та казарменого фонду.

Зміна військово-облікової спеціальності

Ситуацію із можливою зміною військово-облікової спеціальності Айвазян окреслив як можливо і пояснив, коли це може статися.

"Зовсім необов'язково, що після мобілізації та навчання у навчальному центрі Ви будете мати саме цю спеціальність", — зазначив адвокат.

Саме навчальний центр є тим етапом, після закінчення якого військово-облікова спеціальність може бути змінена.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як громадянин може дізнатися свою військово-облікову спеціальність.

Додамо, ми повідомляли про те, чи обов’язковою є наявність військово-облікової спеціальності у військовому квитку.