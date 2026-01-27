Военно-учетная специальность - изменение ВУС во время обучения

Меняют ли военно-учетную специальность на БОВП
Военно-учетная специальность определяет возможный объем задач, которые будут поставлены перед мобилизованным гражданином в Вооруженных силах Украины. Но уже после процесса базовой общей военной подготовки ВУС может быть изменена.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Что означает ВУС "Дневной квартирно-эксплуатационной службы"
К юристам обратился гражданин, который обнаружил в своем профиле в "Резерв+" запись о военно-учетной специальности "Дневной квартирно-эксплуатационной службы".
Мужчина поинтересовался, что значит такая ВУС — и может ли она быть изменена, если да, то каким образом и когда.
"Военно-учетная специальность (ВУС) дневального квартирно-эксплуатационной службы (КЭС) относится к техническим или хозяйственным специальностям, ответственных за обслуживание недвижимого имущества, коммуникаций и инфраструктуры военных городков", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Эта должность, подчеркнул юрист, обычно обеспечивает функционирование жилого и казарменного фонда.
Изменение военно-учетной специальности
Ситуацию с возможной сменой военно-учетной специальности Айвазян очертил как возможную и объяснил, когда это может произойти.
"Совсем необязательно, что после мобилизации и обучения в учебном центре Вы будете иметь именно эту специальность", — отметил адвокат.
Именно учебный центр является тем этапом, после окончания которого военно-учетная специальность может быть изменена.
