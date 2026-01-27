Видео
Главная Мобилизация Меняют ли военно-учетную специальность на БОВП

Меняют ли военно-учетную специальность на БОВП

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 12:20
Военно-учетная специальность - изменение ВУС во время обучения
Подготовка мобилизованных в учебном центре. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Военно-учетная специальность определяет возможный объем задач, которые будут поставлены перед мобилизованным гражданином в Вооруженных силах Украины. Но уже после процесса базовой общей военной подготовки ВУС может быть изменена.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Что означает ВУС "Дневной квартирно-эксплуатационной службы"

К юристам обратился гражданин, который обнаружил в своем профиле в "Резерв+" запись о военно-учетной специальности "Дневной квартирно-эксплуатационной службы".

Мужчина поинтересовался, что значит такая ВУС — и может ли она быть изменена, если да, то каким образом и когда.

"Военно-учетная специальность (ВУС) дневального квартирно-эксплуатационной службы (КЭС) относится к техническим или хозяйственным специальностям, ответственных за обслуживание недвижимого имущества, коммуникаций и инфраструктуры военных городков", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Эта должность, подчеркнул юрист, обычно обеспечивает функционирование жилого и казарменного фонда.

Изменение военно-учетной специальности

Ситуацию с возможной сменой военно-учетной специальности Айвазян очертил как возможную и объяснил, когда это может произойти.

"Совсем необязательно, что после мобилизации и обучения в учебном центре Вы будете иметь именно эту специальность", — отметил адвокат.

Именно учебный центр является тем этапом, после окончания которого военно-учетная специальность может быть изменена.

Напомним, мы ранее писали о том, как гражданин может узнать свою военно-учетную специальность.

Добавим, мы сообщали о том, обязательно ли наличие военно-учетной специальности в военном билете.

мобилизация специальность военнослужащие военная подготовка БОВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
