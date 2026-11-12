Військовий ЗСУ.Ілюстративне фото: УНІАН

У Полтаві судили військового, який майже три місяці був у СЗЧ, однак згодом добровільно прийшов до ДБР та заявив про бажання продовжити служби. Суд враховуючи ситуацію вирішив задовольнити клопотання закрити кримінальну справу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік родом із села Савинці Миргородського району Полтавської області. На його утриманні перебуває дитина, яка народилася у 2025 році.

Він проходив військову службу за призовом під час мобілізації. Однак, як встановило слідство, 20 грудня 2024 року близько 12:00 чоловік без дозволу командування залишив місце несення служби. Після цього до військової частини він не повертався, а займався власними справами.

У зв'язку з цим чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 407 ККУ — самовільне залишення військової частини тривалістю понад три доби в умовах воєнного стану. За вчинення такого правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до десяти років.

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Проте 13 лютого 2025 року військовий добровільно прийшов до територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві, де заявив про скоєне. Водночас він висловив бажання надалі проходити військову службу та подав відповідне клопотання. Крім того, свою письмову згоду на подальше проходження ним служби надав командир іншої військової частини.

З огляду на ці обставини прокурор подав до суду клопотання з проханням звільнити військового від кримінальної відповідальності.

Рішення суду

У 2024 році Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу України, які передбачають можливість звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців, котрі вперше вчинили самовільне залишення військової частини або дезертирство під час воєнного стану. Для цього необхідно добровільно повернутися на службу та отримати згоду командира на її продовження.

Так, суд задовольнив клопотання прокурора та постановив закрити кримінальне провадження. Водночас після набрання судовою ухвалою законної сили командир військової частини повинен без зволікань поновити військовослужбовця на службі. Чоловік, зі свого боку, зобов'язаний прибути до військової частини для подальшого проходження служби протягом 72 годин.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Полтаві чоловік підробив довідку про нібито хворобу своєї дитини, щоб таким чином отримати відстрочку. Суд признав йому три роки ув'язнення, але змінив основне покарання на рік іспитового строку.

Також ми писали, що у Львівській області судили подружжя, які були адмінами Viber-групи, щоб перешкоджати мобілізаційним заходам ТЦК. За це вони теж отримали іспитовий термін.