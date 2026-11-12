Военнослужащий ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

В Полтаве состоялся суд над военнослужащим, который почти три месяца находился в СОЧ, однако впоследствии добровольно явился в ГБР и заявил о желании продолжить службу. Суд, учитывая сложившуюся ситуацию, постановил удовлетворить ходатайство о прекращении уголовного дела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина родом из села Савинцы Миргородского района Полтавской области. На его иждивении находится ребенок, родившийся в 2025 году.

Он проходил военную службу по призыву во время мобилизации. Однако, как установило следствие, 20 декабря 2024 года около 12:00 мужчина без разрешения командования покинул место несения службы. После этого в воинскую часть он не возвращался, а занимался своими делами.

В связи с этим мужчине было предъявлено подозрение по ч. 5 ст. 407 УК Украины — самовольное оставление воинской части на срок свыше трёх суток в условиях военного положения. За совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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Однако 13 февраля 2025 года военнослужащий добровольно явился в территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве, где признался в содеянном. При этом он выразил желание в дальнейшем проходить военную службу и подал соответствующее ходатайство. Кроме того, свое письменное согласие на дальнейшее прохождение им службы дал командир другой воинской части.

Учитывая эти обстоятельства, прокурор подал в суд ходатайство с просьбой освободить военнослужащего от уголовной ответственности.

Решение суда

В 2024 году Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс Украины, которые предусматривают возможность освобождения от уголовной ответственности военнослужащих, впервые совершивших самовольное оставление воинской части или дезертирство во время военного положения. Для этого необходимо добровольно вернуться на службу и получить согласие командира на её продолжение.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора и постановил прекратить уголовное производство. При этом после вступления судебного постановления в законную силу командир воинской части должен без промедления восстановить военнослужащего на службе. Мужчина, со своей стороны, обязан прибыть в воинскую часть для дальнейшего прохождения службы в течение 72 часов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Полтаве мужчина подделал справку о якобы болезни своего ребенка, чтобы таким образом получить отсрочку. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но заменил основное наказание на год испытательного срока.

Также мы писали, что во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber, чтобы препятствовать мобилизационным мероприятиям ТЦК. За это они тоже получили испытательный срок.