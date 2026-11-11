Український військовослужбовець. Ілюстративне фото: ukr.radio

На Буковині судили військового, який вчинив СЗЧ і понад рік не повертався на службу через страх загинути. Однак тепер він заявив, що хоче знову служити, тож суд ухвалив рішення про закриття кримінальної справи проти нього.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік проходив військову службу на посаді номера обслуги десантно-штурмового батальйону.

23 серпня 2025 року після завершення відпустки за станом здоров’я він повинен був прибути до місця служби та повернутися до виконання обов’язків. Однак військовий до частини не повернувся, натомість вирушив додому, де залишався до 6 жовтня цього року.

У жовтні 2025 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом самовільного залишення військової частини.

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Дії військовослужбовця кваліфікували за ч. 5 ст. 407 ККУ. Йдеться про самовільне залишення військової частини на строк понад три доби в умовах воєнного стану. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Під час підготовчого судового засідання, яке відбулося 6 листопада, військовий звернувся з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Обвинувачений визнав свою провину в повному обсязі та розкаявся. Причиною свого вчинку він назвав страх загинути. Водночас чоловік запевнив, що має намір повернутися до військової частини й надалі проходити службу.

Для цього військовослужбовець заздалегідь отримав письмову згоду від командира частини. Прокурор також не заперечував проти задоволення клопотання про звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності.

Як може покарати суд

Суд погодився з доводами військовослужбовця та задовольнив його клопотання. У результаті чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження щодо нього закрили.

Підставою для такого рішення стала ч. 5 ст. 401 ККУ. Ця норма дозволяє звільнити від кримінальної відповідальності військовослужбовців, які вперше вчинили правопорушення, передбачене ст. 407 або 408 КК України, в умовах воєнного стану.

Водночас для застосування цієї норми необхідне виконання кількох умов: військовий повинен добровільно висловити бажання повернутися до своєї або іншої військової частини для подальшого проходження служби та отримати письмову згоду командира.

Крім того, суд встановив для чоловіка обмежений час повернення до місця служби — він має прибути до військової частини протягом 72 годин після набрання судовою ухвалою законної сили. Командира військової частини, своєю чергою, зобов’язали поновити військовослужбовця на службі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Полтаві чоловік підробив довідку про нібито хворобу своєї дитини, щоб таким чином отримати відстрочку. Суд признав йому три роки ув'язнення, але змінив основне покарання на рік іспитового строку.

Також ми писали, що у Львівській області судили подружжя, які були адмінами Viber-групи, щоб перешкоджати мобілізаційним заходам ТЦК. За це вони теж отримали іспитовий термін.