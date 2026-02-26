Житель Полтавщины хотел избежать призыва — что решил суд

Военнослужащие ТЦК и полицейские осуществляют оповещение. Фото иллюстративное: krapka.rv.ua

Мужчина из Полтавской области уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, житель Гадяча 2 июля 2024 года прошел ВВК. Мужчину признали пригодным к службе и вручили ему повестку на отправку в воинскую часть. 15 июля военнообязанный должен был прийти в ТЦК и СП, но без уважительных причин проигнорировал это требование.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину полностью признал. Мужчина объяснил, что на момент получения повестки участвовал в строительстве фортификационных сооружений и сейчас уже имеет бронирование. Также он добровольно перечислил 70 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Обвиняемый содержит двух несовершеннолетних детей — судья признал этот факт обстоятельством, смягчающим наказание. Нарушителя приговорили к трем годам заключения, но заменили реальный срок годом испытательного.

"Обращаем внимание на то, что условный срок не является основанием для получения отсрочки. Мужчина остается военнообязанным и подлежит призыву по мобилизации", — говорится в сообщении регионального военкомата.

Ранее стало известно, что 26-летний одессит убил знакомого и забрал себе его вещи. За умышленное убийство злоумышленника будут судить. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что на Днепропетровщине организованная группа помогала военнослужащим бежать из частей. Дело рассмотрит суд.