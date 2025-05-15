Відстрочка 2025 — як отримати багатодітному батьку, який утримує нерідних дітей

Батько читає книгу дітям. Фото: LexInform

В Україні навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право оформити відстрочку від призову на військову службу. Зокрема це стосується багатодітних батьків.

Але, як отримати відстрочку від мобілізації, якщо чоловік утримує нерідних дітей — на це питання відповіли фахівці юридичної компанії INSEININ.

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Як розповіли правознавці, 6 травня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №519, яка розширила коло осіб, які мають право на відстрочку. У документі мова йде саме про батьків, які утримують не власних дітей віком до 18 років.

Так, відповідно до нових правил, відстрочку від мобілізації отримали чоловіки, які:

утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, включаючи нерідних дітей (падчерок або пасинків);

фактично виховують та забезпечують утримання таких дітей, що підтверджується відповідними документами;

проживають у шлюбі з матір'ю цих дітей, якщо йдеться про дітей від її попереднього шлюбу;

діти дружини, які не мають інших родичів І та II ступеня споріднення (брати, сестри, дід, баба), або через свій стан здоров'я не можуть доглядати за дітьми.

Чоловік оформлює відстрочку в ТЦК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Як отримати відстрочку багатодітному батьку, який виховує нерідних дітей

Ключова умова: відсутність інших осіб, здатних утримувати дітей.

Це необхідно підтвердити документально:

свідоцтво про смерть рідного батька дітей;

рішення суду про позбавлення біологічного батька батьківських прав;

довідка про відбування покарання;

документи про непрацездатність діда, баби чи інших родичів (наприклад, висновок медико-соціальної експертної комісії);

довідка про відсутність повнолітніх братів чи сестер, здатних утримувати дітей.

Окрім цього, чоловікові для оформлення відстрочки знадобляться такі документи:

свідоцтво про шлюб із матір'ю дітей;

свідоцтва про народження всіх дітей, яких утримує заявник;

посвідчення багатодітної сім'ї (один з ключових документів, який має бути обов'язково);

документи, що підтверджують статус не рідних дітей (наприклад, свідоцтво про розірвання попереднього шлюбу матері дітей);

довідка про склад сім'ї;

документи, що підтверджують факт проживання заявника з дітьми (наприклад, довідка з місця проживання);

рішення суду про встановлення факту утримання дітей (за потреби, відповідно до статті 315 Цивільного процесуального кодексу України);

нотаріально засвідчений договір про утримання дітей (якщо такий укладено).

Юристи радять обов'язково переконатися, що всі свідоцтва, довідки та рішення суду є актуальними та правильно оформленими.

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