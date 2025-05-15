Отсрочка 2025 — как получить многодетному отцу, который содержит неродных детей

Мужчина воспитывает неродных детей — освободят ли от мобилизации
В Украине даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые категории военнообязанных мужчин имеют право оформить отсрочку от призыва на военную службу. В частности это касается многодетных родителей.
Но, как получить отсрочку от мобилизации, если мужчина содержит неродных детей — на этот вопрос ответили специалисты юридической компании INSEININ.
Отсрочка для многодетного отца, который воспитывает неродных детей — важные изменения в законодательстве
Как рассказали правоведы, 6 мая 2025 года Кабинет Министров Украины принял постановление №519, которое расширило круг лиц, имеющих право на отсрочку. В документе речь идет именно о родителях, которые содержат не собственных детей в возрасте до 18 лет.
Так, согласно новым правилам, отсрочку от мобилизации получили мужчины, которые:
- содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая неродных детей (падчериц или пасынков);
- фактически воспитывают и обеспечивают содержание таких детей, что подтверждается соответствующими документами;
- проживают в браке с матерью этих детей, если речь идет о детях от ее предыдущего брака;
- дети жены, которые не имеют других родственников I и II степени родства (братья, сестры, дед, бабушка), или по своему состоянию здоровья не могут ухаживать за детьми.
Как получить отсрочку многодетному отцу, который воспитывает неродных детей
Ключевое условие: отсутствие других лиц, способных содержать детей.
Это необходимо подтвердить документально:
- свидетельство о смерти родного отца детей;
- решение суда о лишении биологического отца родительских прав;
- справка об отбывании наказания;
- документы о нетрудоспособности деда, бабки или других родственников (например, заключение медико-социальной экспертной комиссии);
- справка об отсутствии совершеннолетних братьев или сестер, способных содержать детей.
Кроме этого, мужчине для оформления отсрочки понадобятся следующие документы:
- свидетельство о браке с матерью детей;
- свидетельства о рождении всех детей, которых содержит заявитель;
- удостоверение многодетной семьи (один из ключевых документов, который должен быть обязательно);
- документы, подтверждающие статус не родных детей (например, свидетельство о расторжении предыдущего брака матери детей);
- справка о составе семьи;
- документы, подтверждающие факт проживания заявителя с детьми (например, справка с места жительства);
- решение суда об установлении факта содержания детей (при необходимости, в соответствии со статьей 315 Гражданского процессуального кодекса Украины);
- нотариально заверенный договор о содержании детей (если таковой заключен).
Юристы советуют обязательно убедиться, что все свидетельства, справки и решения суда являются актуальными и правильно оформленными.
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