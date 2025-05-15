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Мужчина воспитывает неродных детей — освободят ли от мобилизации

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Дата публикации 15 мая 2025 02:30
Отсрочка 2025 — как получить многодетному отцу, который содержит неродных детей
Отец читает книгу детям. Фото: LexInform

В Украине даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые категории военнообязанных мужчин имеют право оформить отсрочку от призыва на военную службу. В частности это касается многодетных родителей.

Но, как получить отсрочку от мобилизации, если мужчина содержит неродных детей — на этот вопрос ответили специалисты юридической компании INSEININ.

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Как рассказали правоведы, 6 мая 2025 года Кабинет Министров Украины принял постановление №519, которое расширило круг лиц, имеющих право на отсрочку. В документе речь идет именно о родителях, которые содержат не собственных детей в возрасте до 18 лет.

Так, согласно новым правилам, отсрочку от мобилизации получили мужчины, которые:

  • содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая неродных детей (падчериц или пасынков);
  • фактически воспитывают и обеспечивают содержание таких детей, что подтверждается соответствующими документами;
  • проживают в браке с матерью этих детей, если речь идет о детях от ее предыдущего брака;
  • дети жены, которые не имеют других родственников I и II степени родства (братья, сестры, дед, бабушка), или по своему состоянию здоровья не могут ухаживать за детьми.

 

Как получить отсрочку многодетному отцу, который воспитывает неродных детей
Мужчина оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Как получить отсрочку многодетному отцу, который воспитывает неродных детей

Ключевое условие: отсутствие других лиц, способных содержать детей.

Это необходимо подтвердить документально:

  • свидетельство о смерти родного отца детей;
  • решение суда о лишении биологического отца родительских прав;
  • справка об отбывании наказания;
  • документы о нетрудоспособности деда, бабки или других родственников (например, заключение медико-социальной экспертной комиссии);
  • справка об отсутствии совершеннолетних братьев или сестер, способных содержать детей.

Кроме этого, мужчине для оформления отсрочки понадобятся следующие документы:

  • свидетельство о браке с матерью детей;
  • свидетельства о рождении всех детей, которых содержит заявитель;
  • удостоверение многодетной семьи (один из ключевых документов, который должен быть обязательно);
  • документы, подтверждающие статус не родных детей (например, свидетельство о расторжении предыдущего брака матери детей);
  • справка о составе семьи;
  • документы, подтверждающие факт проживания заявителя с детьми (например, справка с места жительства);
  • решение суда об установлении факта содержания детей (при необходимости, в соответствии со статьей 315 Гражданского процессуального кодекса Украины);
  • нотариально заверенный договор о содержании детей (если таковой заключен).

Юристы советуют обязательно убедиться, что все свидетельства, справки и решения суда являются актуальными и правильно оформленными.

Ранее мы писали, может ли многодетный отец получить отсрочку, если дети за границей.

Напомним, мы рассказывали, может ли муж получить отсрочку, если жена служит в ВСУ.

Также мы информировали, сколько времени длится рассмотрение заявления на отсрочку от мобилизации в ТЦК.

ВСУ отец мобилизация отсрочка ТЦК и СП
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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