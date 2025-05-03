Відстрочка у травні 2025 — чи можна отримати, якщо дружина служить в ЗСУ

Українські жінки, які служать в ЗСУ. Фото: mil.gov.ua

В рамках загальної мобілізації, яку продовжили в Україні до 8 серпня 2025 року, триває призов військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Водночас окремі категорії, за наявності підстав передбачених законом, можуть бути звільнені від військової служби.

Чи має право військовозобов'язаний чоловік отримати відстрочку від мобілізації, якщо його дружина вже служить в лавах ЗСУ, пояснила адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі "Факти ICTV".

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Як зазначила правозахисниця, перелік усіх підстав, які надають військовозобов'язаному право на відстрочку, міститься у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відповідно до цього документи, прямої норми, яка б надавала чоловікові право на відстрочку лише на підставі того, що його дружина служить в армії, не існує. Проте, відповідь не така однозначна, як здається на перший погляд, є нюанси.

Так, відповідно до п. 15 ст. 23 вищезгаданого закону, не підлягають призову жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених ч. 6 ст. 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Тобто, якщо подружжя виховує неповнолітню дитину або дітей і дружина служить в лавах ЗСУ, то чоловік має повне право оформити відстрочку, посилаючись на п. 15 ст. 23. Крім того, чоловік може звільнитися з військової служби за цією підставою, якщо був раніше мобілізований.

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