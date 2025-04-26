Відстрочка від мобілізації у травні 2025 — скільки у ТЦК триває розгляд заяви

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

В Україні деякі категорії військовозобов'язаних громадян, за наявності відповідних підстав, мають право оформити відстрочку від мобілізації. Наразі більшість українців може це зробити, подавши заяву разом із відповідними документами до ТЦК та СП. Розгляд в територіальному центрі комплектування має певні терміни, регламентовані законодавством.

Скільки саме триває розгляд заяви на відстрочку від мобілізації у ТЦК, пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

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Які терміни розгляду заяви на відстрочку від мобілізації

Так, правозахисник зазначив, що терміни розгляду заяви про відстрочку визначені п. 60 постанови Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року.

У документі зазначено, що комісія ТЦК має вивчити заяву та підтвердні документи, оцінити їх законність. За необхідності комісія може звернутися до відповідних органів державної влади або інших державних органів для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку.

Таким чином заяву та документи військовозобов'язаного у ТЦК мають розглянути протягом семи календарних днів з дати надходження.

Проте, якщо було здійснено запит до державних органів з метою перевірки інформації терміни можуть бути збільшені до 15 днів. Постанова передбачає, що термін 15 діб не може бути перевищений.

Якщо протягом цього часу ТЦК так і не отримав відповідь на запит, комісія зобов'язана ухвалити рішення на основі документів, наданих заявником. Про відсутність відповіді від органу державної влади, іншого державного органу на запит зазначається в рішенні комісії, яке оформлюється протоколом.

Працівники ТЦК вивчають документи військовозобов'язаного. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Який вигляд повинна мати заява про відстрочку

Нагадаємо, що відстрочка надається військовозобов'язаним з підстав, визначених ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зразок заяви про відстрочку міститься у тій же постанові №560, а саме у додатку 4 в редакції Постанови КМУ № 930 від 16.08.2024.

Зразок заяви про відстрочку. Фото: inseinin.com.ua

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