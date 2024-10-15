Виїзд чоловіків за кордон — у ДПСУ розповіли, як виїхати з України з QR-кодом

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні ще у травні 2024 року було змінено правила перетину кордону для військовозобов'язаних чоловіків, відповідно до яких виїхати за межі країни можливо лише за наявності військово-облікового документа. Відтепер громадяни можуть це зробити, пред'явивши прикордонникам QR-код у мобільному застосунку "Резерв+".

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Деталі розповів речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі виданню "Українська правда".

Як зазначив представник ДПСУ, у зв'язку з тим, що Міноборони анонсувало можливість оформлення військово-облікового документа в електронній формі, зокрема в "Резерв+", Держприкордонслужба прийматиме у військовозобов'язаних чоловіків військові квитки як у паперовій, так і електронній формі з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров'я.

Документ у електронній формі має містити спеціальний QR-код. Його можна згенерувати на порталі "Дія" або у застосунку "Резерв+".

Демченко наголосив, що прикордонники наполегливо радять військовозобов'язаним уважно перевіряти інформацію, яка дає право на перетин державного кордону, зокрема в своїх військово-облікових документах, як у паперовій, так і електронній формі.

Співробітниця ДПСУ перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Також речник Держприкордонслужби додав, що для унеможливлення використання підробних документів прикордонники, у разі необхідності, здійснюють перевірку інформації з військово-облікових документів через систему "Оберіг".

Якщо будуть знайдені невідповідності, представники ДПСУ мають право відмовити громадянину виїжджати за межі країни.

Раніше ми писали, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, які є підстави для відмови військовозобов'язаному чоловіку у виїзді за кордон у жовтні 2024 року.

Також ми інформували, чи змінилися правила виїзду за кордон для чоловіків віком 50+ з наявністю нової директиви командування Сухопутних військ ЗСУ.