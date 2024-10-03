Виїзд чоловіків за кордон у жовтні 2024 року — за яких підстав можуть відмовити

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

На період дії правового режиму воєнного стану громадянам України чоловічої статі заборонено виїзд за кордон. Таке право мають лише окремі категорії осіб за наявності певних документів. Проте, навіть їм можуть відмовити у перетині кордону.

Які є підстави для відмови у виїзді за кордон у жовтні 2024 року, пояснюємо далі у нашій статті.

Читайте також:

Коли чоловікам з дозволом можуть відмовити у перетині кордону

Головний документ, який визначає правила перетинання державного кордону громадянами України — постанова Кабінету міністрів України № 57. Також деякі зміни вніс закон №3633-IX.

Таким чином, чоловікам можуть не дозволити виїхати за кордон, якщо:

відсутній військово-обліковий документ (в ін може бути як у паперовій, так і в електронній формі);

ін може бути як у паперовій, так і в електронній формі); у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є відомості про подання особи в розшук до Національної поліції.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Щодо останньої підстави, якщо працівники прикордонної служби виявлять, що людина перебуває у розшуку, на місце викличуть співробітника Нацполіції для адміністративного затримання особи та доставлення її до найближчого ТЦК та СП.

Додамо, чоловіки, які були виключені з військового обліку за станом здоров'я або мають відстрочку від призову, повинні мати військово-обліковий документ, у якому міститься інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку.

Інший документ, який можна пред'явити — довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 №560.

Раніше ми писали, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, які є вимоги щодо виїзду за кордон заброньованих чоловіків та які необхідно мати при собі документи.

Також ми інформували, чи змінилися правила виїзду за кордон для чоловіків віком 50+ з наявністю нової директиви командування Сухопутних військ ЗСУ.