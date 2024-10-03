Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Виїзд чоловіків з України у жовтні 2024 — на яких підставах можуть відмовити arrow

Виїзд чоловіків з України у жовтні 2024 — на яких підставах можуть відмовити

3 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Виїзд чоловіків за кордон у жовтні 2024 року — за яких підстав можуть відмовити
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

На період дії правового режиму воєнного стану громадянам України чоловічої статі заборонено виїзд за кордон. Таке право мають лише окремі категорії осіб за наявності певних документів. Проте, навіть їм можуть відмовити у перетині кордону. 

Які є підстави для відмови у виїзді за кордон у жовтні 2024 року, пояснюємо далі у нашій статті. 

Читайте також:

Коли чоловікам з дозволом можуть відмовити у перетині кордону

Головний документ, який визначає правила перетинання державного кордону громадянами України — постанова Кабінету міністрів України № 57. Також деякі зміни вніс закон №3633-IX

Таким чином, чоловікам можуть не дозволити виїхати за кордон, якщо: 

  • відсутній військово-обліковий документ (він може бути як у паперовій, так і в електронній формі);
  • у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є відомості про подання особи в розшук до Національної поліції.

 

Коли чоловікам з дозволом можуть відмовити у перетині кордону
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Щодо останньої підстави, якщо працівники прикордонної служби виявлять, що людина перебуває у розшуку, на місце викличуть співробітника Нацполіції для адміністративного затримання особи та доставлення її до найближчого ТЦК та СП.

Додамо, чоловіки, які були виключені з військового обліку за станом здоров'я або мають відстрочку від призову, повинні мати військово-обліковий документ, у якому міститься інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку. 

Інший документ, який можна пред'явити — довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 №560.

Раніше ми писали, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, які є вимоги щодо виїзду за кордон заброньованих чоловіків та які необхідно мати при собі документи.

Також ми інформували, чи змінилися правила виїзду за кордон для чоловіків віком 50+ з наявністю нової директиви командування Сухопутних військ ЗСУ.

Україна жовтень мобілізація військовозобов'язані ДПСУ виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:37 Україна наростила агроекспорт у 2024 році — що продавали найбільше

08:30 Виїзд чоловіків з України у жовтні 2024 — на яких підставах можуть відмовити

08:26 Україна має намір зберегти перевагу над Росією у кількості дронів, — ISW

08:22 Ізраїль вдарив по центру Бейруту, є загиблі — ЗМІ

08:17 Пушич не збирається у відставку — коментар тренера після розгрому Шахтаря

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

08:16 У Бєлгородській області лунали потужні вибухи — в регіоні скаржились на дрони

08:02 На Полтащині ТЦК оштрафував чоловіка, не вручивши повістки — що вирішив суд

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

08:00 Українці можуть отримати 10 тис. євро — деталі програми

07:39 У КМВА описали тактику дронової атаки окупантів — які наслідки цієї ночі

08:37 Україна наростила агроекспорт у 2024 році — що продавали найбільше

08:30 Виїзд чоловіків з України у жовтні 2024 — на яких підставах можуть відмовити

08:26 Україна має намір зберегти перевагу над Росією у кількості дронів, — ISW

08:22 Ізраїль вдарив по центру Бейруту, є загиблі — ЗМІ

08:17 Пушич не збирається у відставку — коментар тренера після розгрому Шахтаря

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

08:16 У Бєлгородській області лунали потужні вибухи — в регіоні скаржились на дрони

08:02 На Полтащині ТЦК оштрафував чоловіка, не вручивши повістки — що вирішив суд

08:00 Українці можуть отримати 10 тис. євро — деталі програми

07:39 У КМВА описали тактику дронової атаки окупантів — які наслідки цієї ночі

07:30 Великі штрафи та роки тюрми — що буде за самовільне залишення військової частини

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила