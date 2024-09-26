Виїзд за кордон із 1 жовтня 2024 року — хто з військовозобов'язаних українців матиме право

Перевірка документів на кордоні. Фото: УНІАН

В Україні діє заборона на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 60 років. Вона пов'язана з воєнним станом та загальною мобілізацією, які запроваджені через повномасштабне вторгнення Росії. Проте водночас законом передбачені винятки.

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Яким категоріям військовозобов'язаних чоловіків дозволять перетнути кордон у жовтні 2024 року та про які правила виїзду за межі країни слід знати, розповідаємо далі в матеріалі.

Правила виїзду з України для чоловіків у жовтні 2024 року

Виїзд громадян України за межі країни регулює постанова Кабінету міністрів № 57 " Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Також у травні 2024 року були внесені зміни до ч. 6 ст. 22 ЗУ "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", відповідно до яких чоловіки, які мають право на перетин кордону, мають пред'явити на вимогу працівника ДПСУ військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення тощо). Цей документ може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

Перевірка документів на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

Представники Держприкордонслужби мають право перевіряти військово-обліковий документ:

у прикордонній смузі;

у контрольованому прикордонному районі;

на пунктах пропуску через державний кордон України.

Крім цього, чоловіки, які мають право на перетин кордону, обов'язково повинні мати при собі відповідні документи, які підтверджують підставу для виїзду за межі країни. Зокрема, це можуть бути медичні документи, дозволи від профільних органів, установ та організацій тощо.

Які підстави надають право чоловікам виїхати за кордон

Військовозобов'язані можуть перетнути кордон за такими підставами:

стан здоров’я;

сімейні обставини;

професійна діяльність, зокрема держслужбовці;

допомога ЗСУ та інша волонтерська діяльність.

Перевірка документів на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

Кого з чоловіків випустять за кордон з 1 жовтня 2024 року — повний перелік

Виїзд чоловіків з України з 1 жовтня 2024 року можливий для:

Водіїв, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб військових, а також цивільних українців; Осіб, виїзд яких за кордон зумовлений професійними потребами (відрядження); Студентів на один семестр у рамках академічної мобільності (навчання чи стажування); Спортсменів та тренерів для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах; Осіб з інвалідністю; Осіб, які мають дружину / чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину / чоловіка для виїзду за межі України; Осіб, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи та супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України; Осіб, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України; Батьків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю; Батьків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи; Бабусь, дідусів, повнолітніх братів, сестер, мачух, вітчимів, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України; Осіб, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення; Опікунів осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України; Осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах, незалежно від форми власності та підпорядкування, і отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання, ― у супроводі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду або особою, яка його заміщує (за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України).

Також право перетинання держаного кордону мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Перелік усіх категорій міститься у ст. 23 ЗУ "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Перевірка документів на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

Які є підстави для відмови у виїзді за кордон

Підставою для відмови у виїзді за кордон може бути:

відсутність військово-облікового документа;

відсутність документів, які підтверджують право на відстрочку або виїзд за кордон;

відомості в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів про подання особи в розшук до Національної поліції.

В останньому випадку на місце викликають поліціянта для адміністративного затримання особи та доставлення її до найближчого ТЦК та СП.

Раніше ми писали, я кі є вимоги щодо виїзду за кордон заброньованих чоловіків та які необхідно мати при собі документи.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли виключеним з військового обліку можуть відмовити у виїзді з України.

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