Выезд мужчин за границу — в ГПСУ рассказали, как выехать из Украины с QR-кодом

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В Украине еще в мае 2024 года были изменены правила пересечения границы для военнообязанных мужчин, согласно которым выехать за пределы страны можно только при наличии военно-учетного документа. Теперь граждане могут это сделать, предъявив пограничникам QR-код в мобильном приложении "Резерв+".

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Детали рассказал спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии изданию "Українська правда".

Как отметил представитель ГПСУ, в связи с тем, что Минобороны анонсировало возможность оформления военно-учетного документа в электронной форме, в частности в "Резерв+", Госпогранслужба будет принимать у военнообязанных мужчин военные билеты как в бумажной, так и электронной форме с указанием оснований об освобождении от мобилизации или исключении из военного учета по состоянию здоровья.

Документ в электронной форме должен содержать специальный QR-код. Его можно сгенерировать на портале "Дія" или в приложении "Резерв+".

Демченко подчеркнул, что пограничники настойчиво советуют военнообязанным внимательно проверять информацию, дающую право на пересечение государственной границы, в частности, в своих военно-учетных документах, как в бумажной, так и электронной форме.

Сотрудница ГПСУ проверяет документы. Фото: ГПСУ

Также представитель Госпогранслужбы добавил, что для предотвращения использования поддельных документов пограничники, в случае необходимости, осуществляют проверку информации из военно-учетных документов через систему "Оберіг".

Если будут найдены несоответствия, представители ГПСУ имеют право отказать гражданину в выезде за пределы страны.

Раньее мы писали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 года.

Напомним, мы сообщали, какие есть основания для отказа военнообязанному мужчине в выезде за границу в октябре 2024 года.

Также мы информировали, изменились ли правила выезда за границу для мужчин в возрасте 50+ с наличием новой директивы командования Сухопутных войск ВСУ.