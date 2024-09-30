Мобілізація в Україні 2024 — чи випускатимуть за кордон чоловіків старше 50 років

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Нещодавно командування Сухопутних військ ЗСУ затвердило нову директиву, відповідно до якої мобілізацію чоловіків старше 50 років обмежили. Тобто чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

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Проте чи змінилися правила виїзду за кордон для чоловіків віком 50+ з наявністю нової директиви — на це питання відповіла адвокатка Марина Бекало на порталі b2bconsult.ua.

Чи може чоловік старше 50 років виїхати за кордон

Правозахисниця зауважила, що командування Сухопутних військ не буде оприлюднювати директиву, оскільки це документ для службового користування. Тож, ознайомитися з ним та надати якусь оцінку змісту неможливо.

Водночас адвокатка наголосила, що директива не має сили закону, а має лише рекомендаційний характер.

"Жодна директива не може бути вище норми закону. А органи військового управління не є законодавчим органом та не мають повноваження своїми рішеннями звужувати чи розширювати дію норм законодавства", — пояснила Марина Бекало.

Також адвокатка підкреслила, оскільки ця директива є рекомендацією щодо обмеження мобілізації чоловіків старше 50 років, то на правила виїзду за кордон, а саме на постанову Кабміна №57 " Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", вона не впливає жодним чином.

"Щодо виїзду за кордон, то однозначно ця директива не стосується зняття обмеження на виїзд за кордон чоловікам до 60 років", — чітко заявила експертка.

Таким чином, якщо чоловік віком 50+, відповідно до вищезгаданої постанови Кабінету Міністрів, не має офіційних документів, які підтверджують право на виїзд з України, то перетнути кордон він не зможе.

Раніше ми розповідали, що у Верховній Раді України пропонують прибрати граничний вік перебування на військовій службі, який наразі становить 60-65 років.

Нагадаємо, ми писали, кого можуть мобілізувати після 50 років.

Також ми інформували, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 жовтня 2024 року.