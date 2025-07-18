Бронирование без военно-учетных документов и в розыске — новый законопроект

Мужчинам в розыске хотят разрешить бронирование — что известно
В Украине предлагают расширить возможности бронирования. Мужчинам, которые не состоят на воинском учете или находятся в розыске, хотят разрешить получать отсрочку от службы.
В Верховной Раде предложили соответствующий законопроект.
Детали нового законопроекта о бронировании
Группа народных депутатов во главе с председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией внесла на рассмотрение профильного комитета Рады новый законопроект. Они предлагают дополнить статью 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой частью.
Согласно предложению, бронированию будут подлежать военнообязанные работники критически важных для экономики или оборонно-промышленного комплекса предприятий, даже если:
- у них отсутствует или ненадлежащим образом оформлен военно-учетный документ;
- они не состоят на воинском учете;
- не уточнили персональные данные, предусмотренные в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона 3633-IX;
- находятся в розыске (кроме случаев, связанных с нарушением статей 336 и 337 Уголовного кодекса Украины).
Срок такого бронирования устанавливается до 45 календарных дней с момента заключения трудового договора с работником и может предоставляться только один раз в год. Если за этот период военнообязанный не приведет в порядок свой военно-учетный статус согласно действующему законодательству, работодатель имеет право расторгнуть с ним трудовые отношения.
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