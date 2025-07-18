Бронирование без военно-учетных документов и в розыске — новый законопроект

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Украине предлагают расширить возможности бронирования. Мужчинам, которые не состоят на воинском учете или находятся в розыске, хотят разрешить получать отсрочку от службы.

В Верховной Раде предложили соответствующий законопроект.

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Детали нового законопроекта о бронировании

Группа народных депутатов во главе с председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией внесла на рассмотрение профильного комитета Рады новый законопроект. Они предлагают дополнить статью 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой частью.

Согласно предложению, бронированию будут подлежать военнообязанные работники критически важных для экономики или оборонно-промышленного комплекса предприятий, даже если:

у них отсутствует или ненадлежащим образом оформлен военно-учетный документ;

они не состоят на воинском учете;

не уточнили персональные данные, предусмотренные в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона 3633-IX;

находятся в розыске (кроме случаев, связанных с нарушением статей 336 и 337 Уголовного кодекса Украины).

Срок такого бронирования устанавливается до 45 календарных дней с момента заключения трудового договора с работником и может предоставляться только один раз в год. Если за этот период военнообязанный не приведет в порядок свой военно-учетный статус согласно действующему законодательству, работодатель имеет право расторгнуть с ним трудовые отношения.

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