Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Чоловіки допомагали військовозобов'язаним тікати до Румунії: вирок суду

Чоловіки допомагали військовозобов'язаним тікати до Румунії: вирок суду

Дата публікації: 24 квітня 2026 03:32
Чоловіки допомагали військовозобов'язаним тікати до Румунії: вирок суду
Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ

У лютому поточного року двоє чоловіків намагалися нелегально переправити до Румунії групу призовників. Порушників викрили й затримали. На початку року суд призначив обом покарання, але прокурори оскаржили вирок.

Про це 2 квітня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

За даними слідства, фігуранти намагалися вивезти за кордон п'ятьох військовозобов'язаних. "Клієнтами" порушників стали жителі Київщини та Рівненщини, але жоден із них з України не виїхав: "мандрівка" завершилася затриманням. 

Рішення суду 

У січні поточного року суд призначив одному з переправників 3,5 року ув'язнення, а іншому — умовний термін

"За такий злочин передбачене позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю, утім суд під час ухвалення рішення не визначив їх чіткого переліку", — зазначили у прокуратурі.

Читайте також:

Прокурори оскаржили вирок. Апеляційний суд у новому рішенні конкретизував, які посади не зможуть обіймати засуджені та якими видами діяльності порушникам не можна займатися. Обидва чоловіки проведуть найближчі роки у в'язниці: один — три роки, інший — чотири роки

Один із фігурантів під час досудового розслідування вийшов на волю під заставу в розмірі 242 тисяч гривень. Цю суму передали на потреби ЗСУ.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що жителя Харкова оштрафували за спробу підкупу. Чоловік не мав при собі військово-облікових документів, тому запропонував патрульним півтори тисячі доларів хабара, сподіваючись, що за гроші зможе уникнути доставлення до ТЦК. За вчинене він має сплатити 34 тисячі гривень штрафу.

Також Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" писав, що у Вінниці військовозобов'язаний після отримання повістки не прийшов до військкомату. Чоловіка оштрафували, але суд дійшов висновку, що фігурант мав поважні причини для неявки. Штраф скасували.

суд мобілізація виїзд за кордон
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
