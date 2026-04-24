Чоловіки допомагали військовозобов'язаним тікати до Румунії: вирок суду

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ

У лютому поточного року двоє чоловіків намагалися нелегально переправити до Румунії групу призовників. Порушників викрили й затримали. На початку року суд призначив обом покарання, але прокурори оскаржили вирок.

Про це 2 квітня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, фігуранти намагалися вивезти за кордон п'ятьох військовозобов'язаних. "Клієнтами" порушників стали жителі Київщини та Рівненщини, але жоден із них з України не виїхав: "мандрівка" завершилася затриманням.

Рішення суду

У січні поточного року суд призначив одному з переправників 3,5 року ув'язнення, а іншому — умовний термін.

"За такий злочин передбачене позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю, утім суд під час ухвалення рішення не визначив їх чіткого переліку", — зазначили у прокуратурі.

Прокурори оскаржили вирок. Апеляційний суд у новому рішенні конкретизував, які посади не зможуть обіймати засуджені та якими видами діяльності порушникам не можна займатися. Обидва чоловіки проведуть найближчі роки у в'язниці: один — три роки, інший — чотири роки.

Один із фігурантів під час досудового розслідування вийшов на волю під заставу в розмірі 242 тисяч гривень. Цю суму передали на потреби ЗСУ.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що жителя Харкова оштрафували за спробу підкупу. Чоловік не мав при собі військово-облікових документів, тому запропонував патрульним півтори тисячі доларів хабара, сподіваючись, що за гроші зможе уникнути доставлення до ТЦК. За вчинене він має сплатити 34 тисячі гривень штрафу.

Також Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" писав, що у Вінниці військовозобов'язаний після отримання повістки не прийшов до військкомату. Чоловіка оштрафували, але суд дійшов висновку, що фігурант мав поважні причини для неявки. Штраф скасували.