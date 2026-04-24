Главная Мобилизация Мужчины помогали военнообязанным бежать в Румынию: приговор суда

Мужчины помогали военнообязанным бежать в Румынию: приговор суда

Дата публикации 24 апреля 2026 03:32
Мужчины помогали военнообязанным бежать в Румынию: приговор суда
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: ГПСУ

В феврале текущего года двое мужчин пытались нелегально переправить в Румынию группу призывников. Нарушителей разоблачили и задержали. В начале года суд назначил обоим наказание, но прокуроры обжаловали приговор.

Об этом 2 апреля сообщили в Ровенской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, фигуранты пытались вывезти за границу пятерых военнообязанных. "Клиентами" нарушителей стали жители Киевской и Ровенской областей, но ни один из них из Украины не выехал: "путешествие" завершилось задержанием.

Решение суда

В январе текущего года суд назначил одному из переправщиков 3,5 года заключения, а другому — условный срок.

"За такое преступление предусмотрено лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, однако суд при принятии решения не определил их четкого перечня", — отметили в прокуратуре.

Прокуроры обжаловали приговор. Апелляционный суд в новом решении конкретизировал, какие должности не смогут занимать осужденные и какими видами деятельности нарушителям нельзя заниматься. Оба мужчины проведут ближайшие годы в тюрьме: один — три года, другой — четыре года.

Один из фигурантов во время досудебного расследования вышел на свободу под залог в размере 242 тысяч гривен. Эту сумму передали на нужды ВСУ.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что жителя Харькова оштрафовали за попытку подкупа. Мужчина не имел при себе военно-учетных документов, поэтому предложил патрульным полторы тысячи долларов взятки, надеясь, что за деньги сможет избежать доставки в ТЦК. За содеянное он должен заплатить 34 тысячи гривен штрафа.

Также Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету" писал, что в Виннице военнообязанный после получения повестки не пришел в военкомат. Мужчину оштрафовали, но суд пришел к выводу, что фигурант имел уважительные причины для неявки. Штраф отменили.

Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
