Мобілізація у березні 2025 — які дані потрібно повідомляти ТЦК обов'язково

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ДОТЦК та СП/Facebook

Усі військовозобов'язані чоловіки в Україні повинні перебувати на військовому обліку, а також вчасно оновлювати військово-облікові дані та повідомляти ТЦК про зміни впродовж 7 календарних днів.

Про що саме треба обов'язково інформувати ТЦК та СП, розповіла адвокатка Лідія Карплюк у коментарі "РБК-Україна".

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Так, за словами правозахисниці, відповідно до ч. 11 ст. 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", призовники, військовозобов'язані та резервісти зобов'язані повідомляти про зміну таких даних:

сімейний стан;

адреса проживання (перебування);

номер телефону;

адреса електронної пошти (за її наявності);

отримання освіти;

отримання нової посади;

зміна місця роботи.

Ці дані треба повідомити особисто в семиденний строк. Це можна зробити відвідавши ТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку, або у застосунку "Резерв+".

Військовозобов'язаний чоловік в територіальному центрі комплектування. Фото: Звягельський районний ТЦК та СП/Facebook

Важливо пам'ятати, що невчасне інформування про зміну даних або ігнорування цього правила може призвести до штрафу, сума якого від 17 до 25, 5 тис. грн.

Проте адміністративне покарання не застосовується, якщо державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів може отримати ці дані через електронний обмін інформацією з іншими реєстрами, базами чи системами, які ведуть державні органи.

Раніше ми писали, коли військовозобов'язаним чоловікам потрібно самостійно з'явитися до ТЦК та СП, не чекаючи вручення повістки.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки днів має військовозобов'язаний чоловік, щоб стати на військовий облік у ТЦК.

Також ми інформували, коли можуть подвоїти штраф від ТЦК та як цього уникнути.