Мобилизация в марте 2025 — какие данные нужно сообщать ТЦК обязательно

Мужчины должны сообщить эти данные ТЦК в марте — перечень
Все военнообязанные мужчины в Украине должны находиться на военном учете, а также вовремя обновлять военно-учетные данные и сообщать ТЦК об изменениях в течение 7 календарных дней.
О чем именно надо обязательно информировать ТЦК и СП, рассказала адвокат Лидия Карплюк в комментарии "РБК-Украина".
Перечень данных, которые нужно передавать ТЦК
Так, по словам правозащитницы, согласно ч. 11 ст. 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", призывники, военнообязанные и резервисты обязаны сообщать об изменении таких данных:
- семейное положение;
- адрес проживания (пребывания);
- номер телефона;
- адрес электронной почты (при ее наличии);
- получение образования;
- получение новой должности;
- изменение места работы.
Эти данные надо сообщить лично в семидневный срок. Это можно сделать посетив ТЦК и СП, где вы состоите на учете или в приложении "Резерв+".
Важно помнить, что несвоевременное информирование об изменении данных или игнорирование этого правила может привести к штрафу, сумма которого от 17 до 25, 5 тыс. грн.
Однако административное наказание не применяется, если государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов может получить эти данные через электронный обмен информацией с другими реестрами, базами или системами, которые ведут государственные органы.
Ранее мы писали, когда военнообязанным мужчинам нужно самостоятельно явиться в ТЦК и СП, не дожидаясь вручения повестки.
Напомним, мы сообщали, сколько дней имеет военнообязанный мужчина, чтобы стать на военный учет в ТЦК.
Также мы информировали, когда могут удвоить штраф от ТЦК и как этого избежать.
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