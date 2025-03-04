Мобилизация в марте 2025 — какие данные нужно сообщать ТЦК обязательно

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ДОТЦК и СП/Facebook

Все военнообязанные мужчины в Украине должны находиться на военном учете, а также вовремя обновлять военно-учетные данные и сообщать ТЦК об изменениях в течение 7 календарных дней.

О чем именно надо обязательно информировать ТЦК и СП, рассказала адвокат Лидия Карплюк в комментарии "РБК-Украина".

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Так, по словам правозащитницы, согласно ч. 11 ст. 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", призывники, военнообязанные и резервисты обязаны сообщать об изменении таких данных:

семейное положение;

адрес проживания (пребывания);

номер телефона;

адрес электронной почты (при ее наличии);

получение образования;

получение новой должности;

изменение места работы.

Эти данные надо сообщить лично в семидневный срок. Это можно сделать посетив ТЦК и СП, где вы состоите на учете или в приложении "Резерв+".

Военнообязанный мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: Звягельский районный ТЦК и СП/Facebook

Важно помнить, что несвоевременное информирование об изменении данных или игнорирование этого правила может привести к штрафу, сумма которого от 17 до 25, 5 тыс. грн.

Однако административное наказание не применяется, если государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов может получить эти данные через электронный обмен информацией с другими реестрами, базами или системами, которые ведут государственные органы.

Ранее мы писали, когда военнообязанным мужчинам нужно самостоятельно явиться в ТЦК и СП, не дожидаясь вручения повестки.

Напомним, мы сообщали, сколько дней имеет военнообязанный мужчина, чтобы стать на военный учет в ТЦК.

Также мы информировали, когда могут удвоить штраф от ТЦК и как этого избежать.