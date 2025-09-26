Чоловіків 25-60 років внесли до реєстру Оберіг — що відомо

Застосунок "Резерв+". Фото: expres.online

Кабмін ухвалив зміни до Порядку ведення військового обліку, які передбачають автоматичну постановку чоловіків на облік. Відтепер усі українці віком від 25 до 60 років, які досі не перебували на обліку, автоматично внесені до Реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".

Усіх чоловіків 25-60 років внесли до "Оберегу"

25 вересня Кабінет Міністрів на засіданні затвердив зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Хоча текст змін ще не оприлюднено, у Міністерстві оборони повідомили, що йдеться, зокрема, про автоматичну постановку на військовий облік.

За даними відомства, усі чоловіки-громадяни України віком 25-60 років, які досі не перебували на обліку без законних підстав, будуть поставлені на нього автоматично. У Міноборони пояснили, що це зменшить кількість "ручних" операцій і зніме потребу особисто відвідувати територіальні центри комплектування.

Таким чином, кожен із таких чоловіків тепер потрапив до єдиного електронного Реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Перевірити свої дані можна у застосунку "Резерв+".

Варто нагадати, що за порушення правил військового обліку передбачено штраф у розмірі від 17 до 25,5 тис. грн. У разі ухилення від добровільної сплати штрафу можливе блокування банківських рахунків порушників.

Поки що Міноборони не розкриває, скільки чоловіків досі перебували поза військовим обліком, але очевидно, що після внесення даних у "Оберіг" кожен з них може очікувати на штрафи. Водночас залишається невідомим, яка саме державна інформаційна база слугувала джерелом для автоматичного перенесення даних.

