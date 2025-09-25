Відео
Відео

Працевлаштування і бронь без ВЛК — чи можливо це

Працевлаштування і бронь без ВЛК — чи можливо це

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 20:00
Працевлаштування військовозобов'язаних - чи можна працевлаштуватися без ВЛК
Військово-лікарська комісія. Фото: "МикВісті"

Для того, аби влаштуватися на роботу, військовозобов’язаному громадянину не потрібно мати актуальний висновок військово-лікарської комісії. Достатньо мати чинний військово-обліковий документ, можна навіть електронний, а не паперовий.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Чи потрібен висновок ВЛК для працевлаштування

Під час воєнного стану та загальної мобілізації ситуація із працевлаштуванням військовозобов’язаних громадян набуває особливого значення.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи потрібно її чоловіку мати актуальний висновок військово-лікарської комісії для влаштування на нове робоче місце.

"Йти до ТЦК, аби пройти ВЛК, немає необхідності, адже для прийняття на роботу та оформлення бронювання чоловіку достатньо надати електронний військово-обліковий документ", — запевнив громадянку юрист Владислав Дерій.

Бронювання без ВЛК — чи можливо це

Щодо того, чи можна забронювати громадянина на новому робочому місці, якщо він не має пройденої ВЛК, то тут, наголосив юрист, ситуація є наступною.

Для бронювання потрібно, щоб військовозобов’язаний:

  • перебував на військовому обліку;
  • перебував у трудових відносинах з державним органом, критично важливим підприємством, критично важливою установою;
  • уточнив персональні дані, зазначені у пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку";
  • не перебував у розшуку.

За не пройдену ВЛК ж ТЦК може оголосити громадянина у розшук.

Тож, якщо на роботі встигнути подати документи нового працівника до того, як його оголосять у розшук, він може бути заброньований від мобілізації. У іншому випадку йому таки доведеться йти в територіальний центр комплектування і проходити ВЛК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що під час оформлення на підприємствах військовозобов'язаних громадян теоретично можна використовувати електронні військово-облікові документи нового працівника.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна брати на роботу з електронним військово-обліковим документом, але без військового звання.

ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ працевлаштування
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
