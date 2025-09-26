Мужчин 25-60 лет внесли в реестр Оберіг — что известно

Приложение "Резерв+". Фото: expres.online

Кабмин принял изменения в Порядок ведения воинского учета, которые предусматривают автоматическую постановку мужчин на учет. Отныне все украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, которые до сих пор не состояли на учете, автоматически внесены в Реестр военнообязанных "Оберіг".

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Реклама

Читайте также:

Всех мужчин 25-60 лет внесли в "Оберіг"

25 сентября Кабинет Министров на заседании утвердил изменения в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Хотя текст изменений еще не обнародован, в Министерстве обороны сообщили, что речь идет, в частности, об автоматической постановке на воинский учет.

По данным ведомства, все мужчины-граждане Украины в возрасте 25-60 лет, которые до сих пор не состояли на учете без законных оснований, будут поставлены на него автоматически. В Минобороны объяснили, что это уменьшит количество "ручных" операций и снимет необходимость лично посещать территориальные центры комплектования.

Таким образом, каждый из таких мужчин теперь попал в единый электронный Реестр военнообязанных "Оберіг". Проверить свои данные можно в приложении "Резерв+".

Стоит напомнить, что за нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. грн. В случае уклонения от добровольной уплаты штрафа возможна блокировка банковских счетов нарушителей.

Пока Минобороны не раскрывает, сколько мужчин до сих пор находились вне воинского учета, но очевидно, что после внесения данных в "Оберіг" каждый из них может ожидать штрафы. В то же время остается неизвестным, какая именно государственная информационная база служила источником для автоматического переноса данных.

Напомним, мы писали, кого могут мобилизовать в октябре в связи с продлением военного положения.

А также узнайте, возможно ли получить бронирование и трудоустроиться без прохождения ВВК.