Головна Мобілізація В Україні можуть змінити систему бронювання працівників уже в травні

В Україні можуть змінити систему бронювання працівників уже в травні

Дата публікації: 5 травня 2026 13:59
Українські військові. Фото: 10 ОГШБр

В Україні готуються до можливих змін у системі бронювання працівників, які можуть ухвалити вже найближчим часом. Уряд розглядає одразу кілька сценаріїв реформування, що мають вплинути як на бізнес, так і на економіку загалом.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно повідомив доктор економічних наук Андрій Длігач в ефірі програми Вечір.LIVE.

Що може змінитися у правилах бронювання

За його словами, зараз триває активне обговорення підходів до визначення критичних підприємств та механізму бронювання працівників.

"Зараз розглядаються різні сценарії — від повної відміни до верифікації вже наданих статусів критичних підприємств і перегляду критеріїв", — зазначив експерт.

Длігач підкреслив, що чинна система має суттєві недоліки та потребує змін. Зокрема, проблема полягає в тому, що значна частина бізнесу не має можливості бронювати своїх працівників.

"Близько 80% бізнесів не мають заброньованих працівників, що створює ризики для економіки", — пояснив він.

На думку економіста, одним із можливих рішень може стати перехід до моделі "критичного персоналу", яка дозволить більш адресно підходити до бронювання.

"Заміна чинної моделі на підхід із "критичним персоналом" могла б зменшити зловживання та потенційно збільшити надходження до бюджету", — наголосив Длігач.

Водночас він зауважив, що остаточне рішення щодо змін може потребувати погодження на рівні Верховної Ради України.

Як повідомляли Новини.LIVE, якщо військовозобов'язаному громадянину скасували групу інвалідності, він може підлягати мобілізації. Водночас групи оповіщення ТЦК не мають права затримувати таку особу, якщо вона не перебуває в розшуку.

Крім того, в Україні тривають обговорення можливого зниження мобілізаційного віку з 25 до 23 років. Відповідні ініціативи можуть розглянути народні депутати. Також серед пропозицій — обмеження виїзду за кордон для чоловіків віком до 22 років.
 

мобілізація бронювання реформа ефір Новини.LIVE
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
