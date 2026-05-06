Скасування мобілізації: воїн спрогнозував, що буде з Україною

Костянтин Немічев. Фото: Харківська обласна рада

Аби зберегти країну, потрібна сильна армія. Для її поповнення необхідна мобілізація. Залучати людей до війська через рекрутинг складніше.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив один із засновників і заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу Костянтин Немічев, передає Новини.LIVE.

Важливість мобілізації в умовах війни

На думку військового, завдяки рекрутингу можна збільшити кількість війська, але мотивованих бійців, які могли б компенсувати втрати української армії, замало, тому обійтися без мобілізації неможливо.

"Якщо її (мобілізації, — Ред.) не буде, тоді можна пакувати валізи й виходити. Мобілізація — це типова практика всіх країн у стані війни", — заявив Немічев.

На його думку, тих, хто ухиляється від мобілізації, треба карати, адже такі люди порушують законодавство. Покаранням може бути як розшук, так і арешт майна.

"Коли людину подали в розшук, цим займаються правоохронні органи, тобто поліція. У неї є всі засоби, щоб шукати людину, відстежувати телефон. Поліція знаходить зловмисника, який порушує закон, і затримує його. У нього є право, наприклад, підписати контракт у штурмовий полк, щоб відбилитися від порушення закону", — зазначив заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN.

Також він додав, що людей, які не хочуть воювати, тому що належать до певної релігійної організації, саджати до в'язниці не треба. Такі громадяни можуть будувати фортифікації, зокрема на кордоні з Росією та Білоруссю.

