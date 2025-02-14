Могут ли аннулировать бронь из-за несовпадения данных в электронном и бумажном ВУД

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

Все военнообязанные мужчины в Украине должны иметь военно-учетный документ с актуальными данными. Он может быть как в бумажном варианте, так и в электронном — в приложении "Резерв+". Но бывают ситуации, когда данные в бумажных и электронном ВУД имеют расхождения.

Может ли это обстоятельство стать причиной аннулирования бронирования от мобилизации, объяснил юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".

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Так, по словам правоведа, с появлением э-ВУД военнообязанные украинцы довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда определенные данные отличаются от тех, что указаны в бумажном военно-учетном документе.

К примеру, в электронных документах иногда фиксируют другую военно-учетную специальность или вообще не указывают никакой.

Работник ТЦК проверяет военно-учетные документы. фото: ukrinform.ua

Но, могут ли эти разногласия повлиять на бронирование? Владислав Дерий подчеркнул, любые неточности не являются причиной для отмены брони от мобилизации.

Как пояснил юрист, процесс бронирования работников критически важных предприятий не зависит от данных в военном билете.

"Военнообязанные подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности", — отметил правовед.

Ранее мы писали, по каким основаниям возможно аннулирование бронирования и когда это могут сделать автоматически.

Напомним, мы сообщали, есть ли возможность забронировать работника от мобилизации, если он находится в розыске ТЦК.

Также мы информировали, какие профессии подлежат бронированию в 2025 году.