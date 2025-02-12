Військовий квиток та приписне посвідчення — у чому суттєва різниця

Приписне посвідчення та військовий квиток. Колаж: Новини.LIVE

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язані особи повинні постійно мати при собі військовий квиток й пред'являти його на вимогу працівників поліції або ТЦК. Водночас є такий документ як приписне посвідчення, але його категорично не можна плутати з військовим квитком.

У чому полягає суттєва різниця між приписним посвідченням і військовим квитком, пояснили фахівці юридичної компанії INSEININ.

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Що таке військовий квиток

Військовий квиток — це військово-обліковий документ військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста, який посвідчує особу та приналежність до військового обов'язку. Він містить інформацію про особу, її військовий облік, проходження служби, а також інші важливі відомості.

Військовий квиток обов'язково повинні оформити всі військовозобов'язані особи віком від 25 до 60 років. Особи віком від 18 до 25 років оформлюють цей документ якщо раніше проходили строкову військову службу або закінчили військову кафедру.

Таким чином військовий квиток є обов'язковим документом для всіх чоловіків, які підлягають військовому обов'язку.

Для того, щоб отримати цей документ, необхідно звернутися до районного ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку та пройти військово-лікарську комісію.

Військовий тримає військовий квиток. Фото: depositphotos.com

Що таке приписне посвідчення

Приписне посвідчення — це документ первинного військового обліку, який отримують юнаки у віці 17 років для підтвердження постановки на облік та визначення придатності до служби. Документ містить інформацію про особу, її придатність до військової служби та відповідну категорію.

Така особа має статус "призовника" та не підлягає обов'язковій мобілізації до досягнення 25 років, тобто віку військовозобов'язаного. Тоді приписне змінюється на військово обліковий документ (військовий квиток) за затвердженої форми Постанови №559 від 16.05.2024р.

Як тільки призовнику виповнилось 25 років він зобов'язаний протягом 7 днів з'явитись до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку призовників — для зміни приписного посвідчення на військовий квиток.

Приписне посвідчення. Фото: inseinin.com.ua

Різниця між військовим квитком та приписним посвідченням суттєва

Отже, військовий квиток повинні мати військовозобов'язані особи віком від 25 до 60 років. Такі громадяни можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

Тоді як приписне посвідчення повинні мати юнаки у віці від 17 до 25 років. Власники цього документа мають статус "призовників". Таких осіб не можуть примусово призвати на військову службу. Водночас їх можуть залучити до проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Раніше ми писали, куди слід звертатись, якщо ТЦК та СП не видає приписне посвідчення.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть мобілізувати без військово-облікового документа.

Також ми інформували, чи мають право працівники ТЦК забирати військовий квиток у військовозобов'язаного.