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Тотальна мобілізація нічого не вирішить, — ветеран АТО Мартін Брест

26 листопада 2023 17:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Тотальна мобілізація нічого не вирішить, — ветеран АТО Мартін Брест
Ветеран АТО, виробник військової техніки Мартін Брест. Фото: скріншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Тотальна мобілізація не допоможе Україні виграти війну проти Росії. Якщо закликати 4 млн осіб, вийти на межі 1991 року, то противник продовжуватиме нарощувати свою силу.

Про це повідомив ветеран АТО, виробник військової техніки Мартін Брест в інтерв'ю 5 каналу.

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Тотальна мобілізація не допоможе виграти війну

За словами військового, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визначив своє головне завдання як перемогу у війні. При цьому він наполягає на необхідності зброї, але це не звичайне озброєння, яке зараз є у світі.

"Він стверджує, що навіть володіючи величезною кількістю винищувачів Ф-16, артилерії та авіації, він все одно не зможе здобути перемогу. Адже у противника також багато озброєнь та авіації", — каже Мартін Брест.

При цьому військовий АТО зазначив, що тотальна мобілізація нічого не вирішить. Якщо зараз призвати 4 мільйони людей, країна зможе відновити свої кордони 1991 року, але після цього вона буде фактично зруйнована.

"У такому разі можна було б "закрити країну, погасити світло і піти", оскільки сама країна буде в руїнах, а противник продовжуватиме нарощувати свої сили", — додав він.

Нагадаємо, що, за словами Романа Костенка, в Україні планується розробити законопроєкт щодо процедури мобілізації та демобілізації, який посилить процес призову військовозобов'язаних. Такі рішення пов'язані з тим, що Україна "провалила мобілізацію" через звільнення військкомів.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський доручив презентувати комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні. Його мають представити вже наступного тижня.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що найближчим часом військовослужбовців термінової служби буде демобілізовано. Строковики, у яких закінчився термін служби, можуть залишитися в лавах ЗСУ, продовживши свій контракт.

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