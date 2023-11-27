Данилов рассказал о будущих изменениях порядка мобилизации в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: sluga-narodu.com

Правительство Украины хочет изменить порядок мобилизации. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что власти будут пытаться сохранить боеспособность после почти двух лет полномасштабной войны с Россией.

Об этом Алексей Данилов сказал The Guardian.

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Мобилизация в Украине

Данилов рассказал, что об изменениях в мобилизации будет объявлено уже на этой неделе. По его словам, Украина хочет использовать коммерческие рекрутинговые компании. Это должно помочь провести более целенаправленный призыв и пополнение рядов призывников.

К тому же использование таких компаний должно заверить призывников в том, что они будут выполнять роли, соответствующие их навыкам.

"Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут быть вовлечены в другие виды деятельности... Теперь у нас есть новый министр с новым подходом", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО говорит, что сотрудничество планируется с двумя крупнейшими кадровыми компаниями Украины. Они будут вместе работать над тем, чтобы находить людей, которые хотят помогать армии, однако отказываются находиться на фронте.

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут соглашаться на конкретную должность. Например, им нужны сварщики или слесари и так далее", — объяснил Данилов.

Источник The Guardian в Минобороны Украины подтвердил, что с компаниями уже подписаны договоры. Он не уточнил, о каких именно идет речь. Также пока неизвестно, насколько сильно такие компании будут вовлечены в поиск людей.

Данилов признал, что в Украине сейчас есть проблемы с мобилизацией. Он считает, что они преувеличены российской пропагандой.

"Россия пытается подогреть этот вопрос, говоря, что у нас не хватает солдат, что у нас проблемы с мобилизацией... В жизни всегда есть проблемы, давайте не будем их переоценивать", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, до конца 2023 года при участии Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ будет разработан новый законопроект. Он расширит права работников военкомата.

Также мы писали, что военнообязанные мужчины по закону должны защищать страну от российской агрессии. Однако в силу определенных обстоятельств некоторые украинцы имеют отсрочку от мобилизации.