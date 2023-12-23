Данілов відреагував на гучну заяву Зеленського про мобілізацію — коли призиватимуть півмільйона осіб

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: sluga-narodu.com

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що потрібно мобілізувати 500 тисяч додаткових осіб. Утім, такої значної кількості призовників ми не побачимо найближчим часом. Все через складні мобілізаційні процеси.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо".

Читайте також:

Коли призиватимуть 500 тисяч осіб

Як пояснює Данілов, на сьогодні ті військові, які перебувають у зоні бойових дій, потребують відпочинку — йдеться про "ротацію".

"Для цього нам варто мати додаткових військових, але це не означає, що це має відбутися за місяць-два. Це на наступний рік є таке бачення у військових. Яке буде остаточне рішення, стане відомо після затвердження певних нормативно-правових і стратегічних документів, які на сьогодні є в стадії розробки. Тому не треба зараз репетувати, що завтра всі 500 тисяч треба буде призивати", — сказав Данілов.

Крім того, перед тим, які відправляти мобілізованого на фронт, його необхідно забезпечити відповідними засобами захисту, одягом, харчуванням, грошовим забезпеченням.

"Все це забезпечується коштами наших платників податків, тому треба розуміти, що це відповідальність всіх, і людей, які мають призовний вік, які мають не ухилятися і бігати по закордонах від мобілізації. Те, що сьогодні відбувається в деяких містах, коли нічні клуби, казино, бари… В нас війна і я хочу, щоб усі розуміли, що це спільна справа, справа всіх брати участь у відсічі агресору", — наголосив Данілов.

Він наголосив, що якщо боротьба за Україну не стане спільною справою, то "нам вкрай важко буде тримати цю ситуацію, цю агресію".

Мобілізація в Україні — що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував мобілізувати додатковий контингент українців до лав ЗСУ. Ця цифра становить півмільйона мобілізованих. Про це сказав на підсумковій пресконференції Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Україні триває загальна військова мобілізація і, щоб збільшити кількість особового складу, влада розглядає можливість мобілізації засуджених. Наразі Україна може мобілізувати максимум 10 тисяч засуджен

Додамо, попри воєнний стан та загальну мобілізацію, в Україні існують певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Проте трапляються випадки, коли чоловіків з відстрочкою мобілізують.Чому подібне відбуваються та як цього можна уникнути — читайте детальніше.