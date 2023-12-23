Данилов отреагировал на заявление Зеленского о мобилизации — когда будут призывать полмиллиона

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: sluga-narodu.com

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что нужно мобилизовать 500 тысяч дополнительных лиц. Впрочем, столь значительного количества призывников мы не увидим в ближайшее время. Все из-за сложных мобилизационных процессов.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Украинского радио".

Читайте также:

Когда будут призывать 500 тысяч человек

Как объясняет Данилов, сегодня те военные, которые находятся в зоне боевых действий, нуждаются в отдыхе — речь идет о "ротации".

"Для этого нам стоит иметь дополнительных военных, но это не означает, что это должно произойти через месяц-два. Это на следующий год такое видение у военных. Каково будет окончательное решение, станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов, которые на сегодня есть в стадии разработки. Поэтому не надо сейчас орать, что завтра все 500 тысяч надо будет призывать ", - сказал Данилов.

Кроме того, перед тем, как отправлять мобилизованного на фронт, его необходимо обеспечить соответствующими средствами защиты, одеждой, питанием, денежным обеспечением.

"Все это обеспечивается средствами наших налогоплательщиков, поэтому надо понимать, что это ответственность всех и людей, имеющих призывной возраст, которые должны не уклоняться и бегать за границей от мобилизации. То, что сегодня происходит в некоторых городах, когда ночные клубы, казино, бары… У нас война и я хочу, чтобы все понимали, что это общее дело, дело всех участвовать в отпоре агрессору», — подчеркнул Данилов.

Он подчеркнул, что если борьба за Украину не станет общим делом, то "нам крайне тяжело будет держать эту ситуацию, эту агрессию".

Мобилизация в Украине — что известно

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных . Об этом сказал на итоговой пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая военная мобилизация и, чтобы увеличить количество личного состава, власти рассматривают возможность мобилизации осужденных. В настоящее время Украина может мобилизовать максимум 10 тысяч осужденных

Добавим, что несмотря на военное положение и общую мобилизацию, в Украине существуют определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. Однако случаются случаи, когда мужчин с отсрочкой мобилизуют. Почему подобное происходят и как этого можно избежать — читайте подробнее.