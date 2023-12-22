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Мобілізація людей з правом на відстрочку — чому це відбувається та як уникнути

22 грудня 2023 19:57
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Дмитро Струк
Редактор
Чому мобілізують українських чоловіків з відстрочкою та як цього уникнути
Військовозобов'язані у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні існують певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Проте, трапляються випадки, коли чоловіків з відстрочкою мобілізують.

Чому подібне відбуваються та як цього можна уникнути,  розповів начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Як відомо, категорії осіб, які мають право отримати відстрочку під час мобілізації, передбачені ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 

Чому чоловіків з відстрочкою можуть мобілізувати

Як наголошує Фітьо, не достатньо просто належати до категорії, яка має право на відстрочку, це повинно підтверджуватися відповідними документами, які необхідно особисто надати своєму ТЦК та СП. Саме так можна буде надалі уникнути непорозумінь.

"Тому що трапляються випадки, коли підіймається "хайп", що когось забирають в армію, а він має причину на відстрочку. Наприклад, є лежача мати, яка потребує догляду — це все повинно бути оформлено документально, і всі ці документи повинні бути надані в ТЦК і СП особисто", — підкреслив він.

 

Як отримати відстрочку від мобілізації
Військовозобов'язаний оновлює дані у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

Як отримати відстрочку від мобілізації

Щоб отримати відстрочку, військовозобов'язаному необхідно підготувати перелік документів, які підтверджують це право. З усіма необхідними паперами можна йти до ТЦК та СП, де необхідно написати відповідну заяву.

У заяві має бути зазначено:

  • паспортні дані;
  • прохання надати відстрочку;
  • дата та підпис.

Разом з нею слід надати копії усіх потрібних документів. Заяву реєструють у журналі вхідної кореспонденції ТЦК та СП, далі комісія розглядає її та ухвалює рішення щодо відстрочки.

Зі свого боку військовозобов'язаний отримує виписки з книги протоколів, зокрема в документі зазначають:

  • прізвище, ім'я та по батькові;
  • дату народження;
  • підстави для відстрочки;
  • номер та дату протоколу відстрочення;
  • прізвища, імена, по батькові та підписи членів комісії ТЦК.

У результаті громадянин отримує довідку про надання відстрочки зі штампом у військовому квитку або в тимчасовому посвідченні.

Раніше ми повідомляли, хто з українців матиме відстрочку 2024 року. 

Нагадаємо, ми писали, чи може отримати бронь від мобілізації медик без роботи.

Також ми інформували, чи діятиме відстрочка від мобілізації через інвалідність родичів при змінах в законодавстві.

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