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Де будуть служити чоловіки з легкою розумовою відсталістю — пояснення МОЗ

25 травня 2024 03:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Куди можуть направити служити чоловіків з легкою розумовою відсталістю, пояснення МОЗ
Чоловік проходить ВЛК. Фото ілюстративне: УНІАН
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Військовозобов'язані з легкою розумовою відсталістю можуть служити у тилу і центрах територіального комплектування. Таким особам будуть доручати нескладні завдання. 

Про це в ефірі телемарафону заявив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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За словами керівники МОЗ, особам з розумовою відсталістю легкого ступеня в армії можуть доручити виконання певних допоміжних завдань.

"Якщо зараз він попав в категорії "придатні", то є певні речі, які можна доручити робити цій людині для того, щоб вона була в поміч команді. Ми говоримо про те, що в навіть в медичній сфері є люди, які потрібні в допомозі, щось зробити — і прибрати, і піднести, і передати", — пояснив міністр.

Він також наголосив, що якби існували певні ризики щодо таких людей, вони б потрапили до категорії "непридатні". 

Після відправки такого мобілізованого до військової частини, командир або керівник сам вирішує, які завдання доручити військовослужбовцю.

Нагадаємо, на період воєнного стану в Україні у резервіста або призовника мають бути завжди з собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Також ми повідомляли, що 24 травня у мережі з'явився скандальний відеозапис з Сум. На відео поліція та військові витягують чоловіка з машини. У Сумському обласному ТЦК та СП заявили: інцидент не пов'язаний із заходами оповіщення.

Віктор Ляшко
МОЗ
військовий облік
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП
обмежено придатні

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