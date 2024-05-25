Куда могут направить служить мужчин с легкой умственной отсталостью.

Мужчина проходит ВВК. Фото иллюстративное: УНИАН

Военнообязанные с легкой умственной отсталостью могут служить в тылу и центрах территориального комплектования. Таким лицам будут поручать несложные задачи.

Об этом в эфире телемарафона заявил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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По словам руководителя Минздрава, лицам с умственной отсталостью легкой степени в армии могут поручить выполнение определенных вспомогательных задач.

"Если сейчас он попал в категорию "пригодный", то есть определенные вещи, которые можно поручить делать этому человеку для того, чтобы он был в помощь команде. Мы говорим о том, что даже в медицинской сфере необходимы такие помощники, они могут что-то делать — и убрать, и преподнести, и передать", — пояснил министр.

Он также подчеркнул, что если бы существовали определенные риски в отношении таких людей, они попали бы в категорию "непригодные".

После отправки такого мобилизованного в воинскую часть командир или руководитель сам решает, какие задачи поручить военнослужащему.

Напомним, на период военного положения в Украине у резервиста или призывника должно быть всегда с собой приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Также мы сообщали, что 24 мая в сети появилась скандальная видеозапись из Сум. На видео полиция и военные вытаскивают мужчину из машины. В Сумском областном ТЦК и СП заявили: инцидент не связан с мерами оповещения.