Мобилизация в Украине — кто из мужчин должен пройти повторную ВВК в июле

Некоторые мужчины должны пройти повторную ВВК в июле 2024 года — кого касается требование
В июле 2024 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Во второй месяц лета правила военного учета и призыва регулируют новый закон о мобилизации. Он вводит ряд новшеств и правил. В частности, обязывает определенные категории граждан мужского пола повторно пройти ВВК и МСЭК.
Кого именно касается требования, рассказываем далее в материале.
Отметим, речь идет о законе № 3633-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который вступил в силу 18 мая 2024 года.
Нужно ли обновлять военно-учетные данные лицам с инвалидностью
Мужчинам призывного возраста с инвалидностью нужно обновить данные в ТЦК, как и всем другим лицам на военном учете. Исключения составляют лица с инвалидностью, исключенные из военного учета, а также те, кто признан непригодным к военной службе.
Кто обязан пройти повторную ВВК
Повторную военно-врачебную комиссию должны пройти лица, получившие после 24 февраля 2022 года статус:
- лица с инвалидностью ІІ группы;
- лица с инвалидностью ІІІ группы.
После обновления данных, такие лица получат электронное направление для прохождения ВВК в личном электронном кабинете военнообязанного.
Для получения отсрочки мужчинам с инвалидностью рекомендуется взять на ВВК справку МСЭК и пенсионное удостоверение инвалида, а также любые результаты обследований, подтверждающих наличие заболевания.
Если военно-врачебная комиссия подтвердит непригодность таких граждан, они смогут получить отсрочку от мобилизации.
Кому не нужно проходить повторную ВВК
Не нужно проходить перекомиссию, если инвалидность установлена:
- в результате ранений, полученных на военной службе;
- из-за психических расстройств и интеллектуальных нарушений;
- вследствие отсутствия конечности, кистей рук, стоп ног, одного из парных органов;
- из-за онкологии;
- из-за паралитического синдрома или церебрального паралича;
- если инвалидность установлена с детства.
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