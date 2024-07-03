Мобилизация в Украине — кто из мужчин должен пройти повторную ВВК в июле

Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

В июле 2024 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Во второй месяц лета правила военного учета и призыва регулируют новый закон о мобилизации. Он вводит ряд новшеств и правил. В частности, обязывает определенные категории граждан мужского пола повторно пройти ВВК и МСЭК.

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Кого именно касается требования, рассказываем далее в материале.

Отметим, речь идет о законе № 3633-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который вступил в силу 18 мая 2024 года.

Нужно ли обновлять военно-учетные данные лицам с инвалидностью

Мужчинам призывного возраста с инвалидностью нужно обновить данные в ТЦК, как и всем другим лицам на военном учете. Исключения составляют лица с инвалидностью, исключенные из военного учета, а также те, кто признан непригодным к военной службе.

Кто обязан пройти повторную ВВК

Повторную военно-врачебную комиссию должны пройти лица, получившие после 24 февраля 2022 года статус:

лица с инвалидностью ІІ группы; лица с инвалидностью ІІІ группы.

После обновления данных, такие лица получат электронное направление для прохождения ВВК в личном электронном кабинете военнообязанного.

Для получения отсрочки мужчинам с инвалидностью рекомендуется взять на ВВК справку МСЭК и пенсионное удостоверение инвалида, а также любые результаты обследований, подтверждающих наличие заболевания.

Если военно-врачебная комиссия подтвердит непригодность таких граждан, они смогут получить отсрочку от мобилизации.

Военнообязанный проходит ВВК. Иллюстративное фото: google.com

Кому не нужно проходить повторную ВВК

Не нужно проходить перекомиссию, если инвалидность установлена:

в результате ранений, полученных на военной службе;

из-за психических расстройств и интеллектуальных нарушений;

вследствие отсутствия конечности, кистей рук, стоп ног, одного из парных органов;

из-за онкологии;

из-за паралитического синдрома или церебрального паралича;

если инвалидность установлена с детства.

Ранее мы сообщали о том, как законно отказаться от ВВК, которую заставляют пройти немедленно.

Напомним, мы писали, при каких условиях результат ВВК можно считать недействительным.

Также мы информировали, какие существуют основания для обжалования военно-врачебной комиссии.