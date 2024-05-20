В Мінкульті розповіли, скільки їхніх працівників отримали бронь від мобілізації

Військовозобов'язані українці в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Міністерство культури забронювало від мобілізації понад 40% працівників установ, які до нього входять. Загалом у сфері культури налічується 3076 військовозобов'язаних.

Про це повідомив в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв у понеділок, 20 травня.

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За словами міністра, у сфері культури налічується 3076 військовозобов'язаних осіб, які працюють у 74 установах. З-поміж них від мобілізації заброньовано 1241 особу. Це становить майже 42%.

"Сьогодні, якщо проаналізуємо кількість мобілізованих з числа закладів культури, а ця цифра коливається, то мобілізовано десь 5%, десь 8%, десь 10%, але зазвичай не більше. Щодо бронювань, то по закладах культури є приблизно 40% у середньому заброньованих", — розповів Карандєєв.

В.о. міністра пояснив, що у сфері культури є багато напрямків діяльності, які не можна замістити одразу. Йдеться про фахівців, які навчаються роками — музиканти, танцівники, хореографи.

"У цих людей держава вклала величезні кошти, вони є цінністю. Це наш капітал", — пояснив Карандєєв.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно в Україні запустили додаток для оновлення даних військовозобов'язаними. На 20 травня вже понад 260 тисяч громадян здійснили оновлення своїх даних через мобільний додаток "Резерв+".

Статус обмежено придатного в Україні скасували, і тепер всі чоловіки мають з'явитися в ТЦК для оновлення даних і проходження ВЛК. За новим законом, є таблички з хворобами, які визначатимуть новий статус для чоловіків.