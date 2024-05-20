Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В Мінкульті розповіли, скільки їхніх працівників отримали бронь від мобілізації arrow

В Мінкульті розповіли, скільки їхніх працівників отримали бронь від мобілізації

20 травня 2024 19:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Мінкульті розповіли, скільки їхніх працівників отримали бронь від мобілізації
Військовозобов'язані українці в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністерство культури забронювало від мобілізації понад 40% працівників установ, які до нього входять. Загалом у сфері культури налічується 3076 військовозобов'язаних.

Про це повідомив в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв у понеділок, 20 травня.

Читайте також:

Бронювання для установ Мінкульта

За словами міністра, у сфері культури налічується 3076 військовозобов'язаних осіб, які працюють у 74 установах. З-поміж них від мобілізації заброньовано 1241 особу. Це становить майже 42%.

"Сьогодні, якщо проаналізуємо кількість мобілізованих з числа закладів культури, а ця цифра коливається, то мобілізовано десь 5%, десь 8%, десь 10%, але зазвичай не більше. Щодо бронювань, то по закладах культури є приблизно 40% у середньому заброньованих", — розповів Карандєєв.

В.о. міністра пояснив, що у сфері культури є багато напрямків діяльності, які не можна замістити одразу. Йдеться про фахівців, які навчаються роками — музиканти, танцівники, хореографи.

"У цих людей держава вклала величезні кошти, вони є цінністю. Це наш капітал", — пояснив Карандєєв.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно в Україні запустили додаток для оновлення даних військовозобов'язаними. На 20 травня вже понад 260 тисяч громадян здійснили оновлення своїх даних через мобільний додаток "Резерв+".

Статус обмежено придатного в Україні скасували, і тепер всі чоловіки мають з'явитися в ТЦК для оновлення даних і проходження ВЛК. За новим законом, є таблички з хворобами, які визначатимуть новий статус для чоловіків. 

Мінкульт
Україна
мобілізація
бронювання
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024