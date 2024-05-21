Некоторые работники не смогут получить бронь от мобилизации — кто потеряет льготу

Мужчина в военкомате. Фото: Винница.Info

Некоторые работодатели могут предоставлять бронь от мобилизации своим работникам, однако бронирование не распространяется на некоторые категории. Согласно разъяснениям высшего военного руководства, к таким категориям относятся мужчины, имеющие дефицитные для Вооруженных сил Украины военно-учетные специальности.

Соответствующие полномочия Генштаба определены п. 7 Порядка №1487 .

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Какие работники не смогут получить бронь от мобилизации

Есть категории работников, не имеющих бронирования, независимо от их должности. Это мужчины, имеющие дефицитные для Вооруженных сил Украины военно-учетные специальности.

Так, среди военнообязанных и резервистов не подлежат бронированию работники рядового, сержантского и старшинского состава, имеющие такие военно-учетные специальности.

Согласно Приказу №317 к предоставлению брони также не подлежат специальности двигательных установок ракет на жидком топливе, специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования, специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов, специальности радиотехнических средств управления ракетами.

К этим категориям относятся стрелковые и разведывательные специальности, танковые специальности, специальности боевых машин и бронетранспортеров, артиллерии.

Бронь – это особая отсрочка от мобилизации, предоставляемая работникам особо важных для государства предприятий. Но для таких специальностей, как инженерные специальности, летные экипажи, внешние экипажи беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб, специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок летательных аппаратов, авиационного вооружения, авиационного оборудования, радиотехнического, радиоэлектронного. обязательного и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов бронирования не будет.

Получить бронь не смогут такие специальности, как общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты, минного, противолодочного и противоминного вооружения, гидроакустической техники, подводно-технические специальности.

В отношении специальностей, связанных со связью, к ним относятся специальности проводной связи, радио- и спутниковой связи, радиорелейной и тропосферной связи, защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах.

Бронь от мобилизации не дадут таким специальностям, как радиолокационных станций (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания, радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подлодок, радиотехнических средств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими и технического контроля, радиосредств радио заглушения, средств управления ими, радиотехнических средств особого назначения.

Напомним, что руководители предприятий после получения распоряжения должны обязательно вручить повестки работникам и обеспечить их прибытие в ТЦК.

Также правительство изменило правила трудоустройства женщин-медиков , не стоящих на военном учете.