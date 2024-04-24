Мобілізація в Україні 2024 — хто зі студентів втратив право на відстрочку

Студенти слухають лекцію. Фото: Depositphptos

В Україні було ухвалено закон про мобілізацію, який набуде чинності вже з 18 травня. Документ зокрема вносить зміни щодо надання відстрочки деяким категоріям військовозобов'язаних осіб. Так, якщо більшість студентів матимуть право на відстрочку, то деякі здобувачі освіти можуть бути призвані до лав ЗСУ.

Роз'яснення з цього приводу можна знайти у тексті прийнятого закону №3633-IX.

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Тож, відповідно до закону, не можуть бути призвані до лав ЗСУ в період воєнного стану:

студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають вищу освіту, професійну, професійно-технічну;

аспіранти;

інтерни;

докторанти.

Але, якщо особа закінчила бакалаврат і хоче отримати таку саму освіту, тобто бакалавра, але за іншою спеціальністю, то вона втрачає право на відстрочку. Тобто, новий закон скасовує відстрочку для тих, хто здобуває освіту, що не є вищою за попередню.

Водночас, якщо людина має ступінь бакалавра і хоче здобути ступінь магістра за своєю або іншою спеціальністю, то вона матиме право на відстрочку.

Також слід зауважити, що студенти можуть добровільно мобілізуватися, підписавши контракт із ЗСУ. У такому випадку вони отримають академічку відпустку поки будуть проходити військову службу.

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