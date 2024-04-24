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Деякі українські студенти втратили право на відстрочку — кого торкнулися зміни

24 квітня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — хто зі студентів втратив право на відстрочку
Студенти слухають лекцію. Фото: Depositphptos
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні було ухвалено закон про мобілізацію, який набуде чинності вже з 18 травня. Документ зокрема вносить зміни щодо надання відстрочки деяким категоріям військовозобов'язаних осіб. Так, якщо більшість студентів матимуть право на відстрочку, то деякі здобувачі освіти можуть бути призвані до лав ЗСУ. 

Роз'яснення з цього приводу можна знайти у тексті прийнятого закону №3633-IX

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Тож, відповідно до закону, не можуть бути призвані до лав ЗСУ в період воєнного стану:

  • студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають вищу освіту, професійну, професійно-технічну;
  • аспіранти;
  • інтерни;
  • докторанти. 

Але, якщо особа закінчила бакалаврат і хоче отримати таку саму освіту, тобто бакалавра, але за іншою спеціальністю, то вона втрачає право на відстрочку. Тобто, новий закон скасовує відстрочку для тих, хто здобуває освіту, що не є вищою за попередню.

Водночас, якщо людина має ступінь бакалавра і хоче здобути ступінь магістра за своєю або іншою спеціальністю, то вона матиме право на відстрочку.

Також слід зауважити, що студенти можуть добровільно мобілізуватися, підписавши контракт із ЗСУ. У такому випадку вони отримають академічку відпустку поки будуть проходити військову службу. 

 

Раніше ми писали, чи можуть мобілізувати чоловіка призовного віку під час вступу до магістратури.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть мобілізувати вчителів за новим ухваленим законом. 

Також ми інформували, у якому випадку чоловікам даватимуть відстрочку на два місяці. 

війна
закон
студенти
Україна
мобілізація
військовозобов'язані

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