Мобилизация в Украине 2024 — кто из студентов потерял право на отсрочку

Студенты слушают лекцию. Фото: Depositphptos

В Украине был принят закон о мобилизации, который вступит в силу уже с 18 мая. Документ, в частности, вносит изменения по предоставлению отсрочки некоторым категориям военнообязанных лиц. Так, если большинство студентов будут иметь право на отсрочку, то некоторые получатели образования могут быть призваны в ряды ВСУ.

Разъяснения по этому поводу можно найти в тексте принятого закона №3633-IX.

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Согласно закону, не могут быть призваны в ряды ВСУ в период военного положения:

студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие высшее образование, профессиональное, профессионально-техническое;

аспиранты;

интерны;

докторанты.

Но, если человек закончил бакалавриат и хочет получить такое же образование, то есть бакалавра, но по другой специальности, то он теряет право на отсрочку. То есть, новый закон отменяет отсрочку для тех, кто получает образование, которое не выше предыдущего.

В то же время, если человек имеет степень бакалавра и хочет получить степень магистра по своей или другой специальности, он будет иметь право на отсрочку.

Также следует отметить, что студенты могут добровольно мобилизоваться, подписав контракт с ВСУ. В таком случае они получат академический отпуск, пока будут проходить военную службу.

Ранее мы писали, могут ли мобилизовать мужчину призывного возраста при поступлении на магистратуру.

Напомним, мы сообщали, могут ли мобилизовать учителей по новому принятому закону.

Также мы информировали, в каком случае мужчинам будут давать отсрочку на два месяца.