Військовий облік в Україні 2024 — коли ВОД можуть визнати недійсним

Військовий квиток можуть визнати недійсним — чому це може трапитися і що робити
Кожен військовозобов'язаний чоловік в Україні зобов'язаний мати військово-обліковий документ. Якщо раніше можна було отримати виключно паперовий варіант документа, то зараз кожен може згенерувати його в мобільному застосунку Резерв+ або "Дії". Електронний ВОД містить QR-код, завдяки чому він має таку ж юридичну силу, як і традиційний паперовий. Проте, деякі е-ВОД можуть бути визнані недійсними.
Коли це можливо, розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook, пише Новини Pro.
Так, за її словами, електронний військово-обліковий документ можуть визнати недійсним, якщо:
- вказаних даних недостатньо;
- дані неактуальні;
- інформація вказана не вірно або з помилками.
Тому обовʼязково варто перевірити, чи є у вашому документі усі необхідні відомості про вас.
Варто зауважити, що дані, яких не вистачає, можна додати самостійно через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного або резервіста Резерв+.
В електронному військово-обліковому документі обов'язково повинна бути така інформація:
- ім'я, по батькові, прізвище;
- дата народження;
- реєстраційний номер платника податків;
- адреса проживання, номери телефонів та адреса електронної пошти (за наявності);
- індивідуальний номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів;
- інформація про медичні огляди та придатність до військової служби;
- дані про надану відстрочку;
- військове звання (для військовозобов'язаних та резервістів);
- військово-облікова спеціальність;
- інформація про військовий облік (категорія, вид обліку, ТЦК та СП, де перебуває на обліку);
- дані про будь-які звернення до Національної поліції або надсилання повідомлень про правопорушення;
- дата і час оновлення даних;
- дата і час формування електронного військово-облікового документа.
Раніше ми писали, як отримати у "Дії" військовий квиток.
Нагадаємо, ми інформували, коли працівник ТЦК може відмовити у зчитуванні електронного ВОД.
Також ми повідомляли, як каратимуть українських чоловіків, яких ТЦК "спіймає" без військово-облікового документа.
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