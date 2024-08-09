Військовий облік в Україні 2024 — коли ВОД можуть визнати недійсним

Військовий перевіряє військово-обліковий документ. Фото: dpsu.gov.ua

Кожен військовозобов'язаний чоловік в Україні зобов'язаний мати військово-обліковий документ. Якщо раніше можна було отримати виключно паперовий варіант документа, то зараз кожен може згенерувати його в мобільному застосунку Резерв+ або "Дії". Електронний ВОД містить QR-код, завдяки чому він має таку ж юридичну силу, як і традиційний паперовий. Проте, деякі е-ВОД можуть бути визнані недійсними.

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Так, за її словами, електронний військово-обліковий документ можуть визнати недійсним, якщо:

вказаних даних недостатньо;

дані неактуальні;

інформація вказана не вірно або з помилками.

Тому обовʼязково варто перевірити, чи є у вашому документі усі необхідні відомості про вас.

Варто зауважити, що дані, яких не вистачає, можна додати самостійно через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного або резервіста Резерв+.

Додаток Резерв+ у телефоні. Фото: РБК-Україна

В електронному військово-обліковому документі обов'язково повинна бути така інформація:

ім'я, по батькові, прізвище;

дата народження;

реєстраційний номер платника податків;

адреса проживання, номери телефонів та адреса електронної пошти (за наявності);

індивідуальний номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

інформація про медичні огляди та придатність до військової служби;

дані про надану відстрочку;

військове звання (для військовозобов'язаних та резервістів);

військово-облікова спеціальність;

інформація про військовий облік (категорія, вид обліку, ТЦК та СП, де перебуває на обліку);

дані про будь-які звернення до Національної поліції або надсилання повідомлень про правопорушення;

дата і час оновлення даних;

дата і час формування електронного військово-облікового документа.

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Нагадаємо, ми інформували, коли працівник ТЦК може відмовити у зчитуванні електронного ВОД.

Також ми повідомляли, як каратимуть українських чоловіків, яких ТЦК "спіймає" без військово-облікового документа.