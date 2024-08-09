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Військовий квиток можуть визнати недійсним — чому це може трапитися і що робити

9 серпня 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік в Україні 2024 — коли ВОД можуть визнати недійсним
Військовий перевіряє військово-обліковий документ. Фото: dpsu.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Кожен військовозобов'язаний чоловік в Україні зобов'язаний мати військово-обліковий документ. Якщо раніше можна було отримати виключно паперовий варіант документа, то зараз кожен може згенерувати його в мобільному застосунку Резерв+ або "Дії". Електронний ВОД містить QR-код, завдяки чому він має таку ж юридичну силу, як і традиційний паперовий. Проте, деякі е-ВОД можуть бути визнані недійсними. 

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Так, за її словами, електронний військово-обліковий документ можуть визнати недійсним, якщо:

  • вказаних даних недостатньо;
  • дані неактуальні;
  • інформація вказана не вірно або з помилками. 

Тому обовʼязково варто перевірити, чи є у вашому документі усі необхідні відомості про вас.

Варто зауважити, що дані, яких не вистачає, можна додати самостійно через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного або резервіста Резерв+. 

 

Військовий облік в Україні 2024 — коли ВОД можуть визнати недійсним
Додаток Резерв+ у телефоні. Фото: РБК-Україна

В електронному військово-обліковому документі обов'язково повинна бути така інформація: 

  • ім'я, по батькові, прізвище;
  • дата народження;
  • реєстраційний номер платника податків;
  • адреса проживання, номери телефонів та адреса електронної пошти (за наявності);
  • індивідуальний номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів;
  • інформація про медичні огляди та придатність до військової служби;
  • дані про надану відстрочку;
  • військове звання (для військовозобов'язаних та резервістів);
  • військово-облікова спеціальність;
  • інформація про військовий облік (категорія, вид обліку, ТЦК та СП, де перебуває на обліку);
  • дані про будь-які звернення до Національної поліції або надсилання повідомлень про правопорушення;
  • дата і час оновлення даних;
  • дата і час формування електронного військово-облікового документа.

Раніше ми писали, як отримати у "Дії" військовий квиток.

Нагадаємо, ми інформували, коли працівник ТЦК може відмовити у зчитуванні електронного ВОД.

Також ми повідомляли, як каратимуть українських чоловіків, яких ТЦК "спіймає" без військово-облікового документа.

військовий облік мобілізація військовий квиток ТЦК та СП військовозобов'язані

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