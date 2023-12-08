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Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

8 декабря 2023 22:43
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — кому и при каких условиях могут аннулировать бронирование
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Более 20 месяцев в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. Военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет призывают в ряды ВСУ для защиты Родины от захватчика. В то же время, есть категории мужчин, которые могут получить отсрочку или быть забронированными предприятием, учреждением или организацией. Однако при определенных обстоятельствах такую бронь могут аннулировать.

Это предусмотрено постановлением Кабинета министров № 76 от 27 января 2023 года "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время. Ссылаясь на документ, рассказываем, в каких случаях бронь может быть аннулирована.

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При каких условиях могут аннулировать бронирование

Решение об аннулировании бронирования от мобилизации принимается Министерством экономики Украины в следующих случаях:

  • истечение срока действия бронирования (срок указывается в решении о бронировании);
  • завершение предприятием, учреждением или организацией выполнения мобилизационного задания (государственного заказа), или же из-за его отмены;
  • завершение предприятием, учреждением или организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения нужд Вооруженных сил, других военных формирований;
  • лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
  • ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;
  • увольнение военнообязанного гражданина из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, которые его бронировали.

Раньше мы писали, можно ли в Украине забронировать военнообязанного после вручения повестки.

Напомним, мы сообщали, что ТЦК будут бороться со злоупотреблением бронирования от мобилизации.

Также мы говорили, кто из украинских граждан рискует потерять отсрочку от мобилизации.

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