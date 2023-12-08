Мобилизация в Украине — кому и при каких условиях могут аннулировать бронирование

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Более 20 месяцев в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. Военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет призывают в ряды ВСУ для защиты Родины от захватчика. В то же время, есть категории мужчин, которые могут получить отсрочку или быть забронированными предприятием, учреждением или организацией. Однако при определенных обстоятельствах такую бронь могут аннулировать.

Это предусмотрено постановлением Кабинета министров № 76 от 27 января 2023 года "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время. Ссылаясь на документ, рассказываем, в каких случаях бронь может быть аннулирована.

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При каких условиях могут аннулировать бронирование

Решение об аннулировании бронирования от мобилизации принимается Министерством экономики Украины в следующих случаях:

истечение срока действия бронирования (срок указывается в решении о бронировании);

завершение предприятием, учреждением или организацией выполнения мобилизационного задания (государственного заказа), или же из-за его отмены;

завершение предприятием, учреждением или организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения нужд Вооруженных сил, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного гражданина из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, которые его бронировали.

Раньше мы писали, можно ли в Украине забронировать военнообязанного после вручения повестки.

Напомним, мы сообщали, что ТЦК будут бороться со злоупотреблением бронирования от мобилизации.

Также мы говорили, кто из украинских граждан рискует потерять отсрочку от мобилизации.