Мобілізація в Україні — які нові правила ВЛК діятимуть у червні 2024 року

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Разом з мобілізаційними процесами та веденням військового обліку в Україні змінилися й правила проведення військово-лікарської комісії. Зокрема, відбулися значні оновлення щодо оцінки стану здоров'я та процедур визначення придатності до військової служби.

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Про які зміни мають знати як військовозобов'язані українці, так і військовослужбовці, розповідаємо далі в матеріалі.

Закони, що змінюють правила ВЛК

Так, 4 травня 2024 року набули чинності одразу кілька важливих документів:

Закон України №3621-IX " Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист";

наказ Міноборони про зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (№ 262 від 27 квітня 2024).

Повний перелік хвороб і станів є дуже специфічним, охоплює кілька тисяч діагнозів і детально прописаний в оновленому наказі Міноборони.

Нові правила ВЛК, що діятимуть з червня, спрямовані на модернізацію процесу оцінки стану здоров'я військовослужбовців та оптимізацію роботи військово-лікарських комісій.

Які статуси придатності до військової служби офіційно діють в Україні

Оскільки статус "обмежено придатний" було ліквідовано, в оновленому додатку до Положення про військово-лікарську експертизу ЗСУ йдеться лише про такі статуси:

Придатний — особа здатна виконувати військові обов'язки без обмежень. Придатний лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони тощо — особа має обмеження, що не дозволяють служити в бойових частинах, але може виконувати інші завдання. Тимчасово непридатний — стан здоров'я не дозволяє проходити службу на момент огляду, але очікується покращення (особа потребує лікування або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків). Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців — особа має захворювання чи поранення, що потребують тривалого лікування або реабілітації. Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку — серйозні захворювання чи травми, що унеможливлюють службу назавжди.

Термін дії висновку ВЛК під час воєнного стану — 1 рік (у мирний час — 5 років), тобто проходити перекомісію усі придатні до служби нині мають щороку. Медогляди мають тривати не більше 14 днів (включно з лабораторними та додатковими дослідженнями).

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: УНІАН

Що буде з тими, хто раніше мав статус "обмежено придатний"

Такі громадяни зобов'язані пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Передбачається, що усі обмежено придатні мають пройти процедуру до 4 лютого 2025 року.

Таких осіб почнуть повторно викликати до ТЦК та СП на медкомісію. Відповідно вони отримають новий висновок про те, чи є вони придатними або непридатними для служби.

Які ще нові правила ВЛК діятимуть у червні 2024 року

Серед інших змін — військово-лікарська комісія більше не встановлює діагнози, а лише оцінює стан особи на основі вже наявних медичних даних. Тобто комісія працює на основі результатів обстежень та висновків лікарів. Зазначається, що це зменшує ризик суб'єктивного підходу та спростовує процедури переогляду та визначення придатності після поранень.

Разом із тим впроваджено нові підходи до оцінки окремих захворювань. Наприклад, тепер більш детально регламентовано оцінку офтальмологічних проблем та онкологічних захворювань. Це допоможе точніше визначати придатність до служби осіб з певними медичними показниками.

Крім цього, тепер медична документація може бути не тільки у паперовому вигляді, а й в електронному, з використанням електронних підписів і печаток. Це значно спрощує документообіг та підвищує оперативність роботи комісій.

Д ля військових, які лікуються за кордоном, передбачені дистанційні ВЛК(однак після такі військові мають пройти обовʼязкову ВЛК — для визначення придатності до служби або ж потреби в тривалому лікуванні).

З апроваджено можливість довгого безперервного лікування (до 12 місяців) після поранення, контузій, травм, каліцтв чи у зв’язку з хворобою — без втрати фінансового забезпечення, причому лікування можливе як в Україні, так і закордоном.

Раніше ми писали, як каратимуть українців, які раніше не проходили військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми повідомляли, як можна оскаржити рішення ВЛК.