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Як можна оскаржити рішення ВЛК — пояснення від медофіцера ЗСУ

7 травня 2024 18:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Як можна оскаржити рішення ВЛК — пояснення від медофіцера ЗСУ
Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію. Фото: Facebook/ООТЦК та СП
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військовозобов'язані, які не погоджуються з рішенням ВЛК, можуть оскаржити його через ВЛК вищого рівня або через судовий шлях. Таким чином, можливість апелювати рішення комісії залишиться в оновленому законодавстві.

Про це заявив офіцер Центральної військово-лікарської комісії Дмитро Мірошніченко в етері телемарафону.

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За його словами, система оскаржень рішеня ВЛК була змінена.

"Відтепер, якщо людину оглянула військово-лікарська комісія, вона не згодна з цим висновком і штатна ВЛК ухвалює рішення, що є підстави людину повторно оглянути, тому що було щось невраховано чи неправильно записано, то тепер такий захід проводитиметься в іншому закладі охорони здоров'я. Не в тому, в якому була прийнята постанова, яка оскаржується. Щоб не та комісія, яка ухвалила рішення, знову його приймала", — зазначив офіцер.

Також він пояснив, яким чином ВЛК ухвалюватиме рішення про придатність чи непридатність до військової служби. 

"Ми визначили чіткіші критерії для встановлення ступеня придатності — від придатного, до повністю непридатного. Переглянули розклад хвороб, пояснення до нього в таблиці додаткових вимог до стану здоров'я. Переглянули також погляди на визнання придатності чи непридатності осіб, які отримали тяжкі поранення і мають ампутацію чи відсутність органів зору", — розповів Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше юрист Юрій Танасійчук заявив, що військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі, внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних.

Водночас в Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби, згідно зі змінами до указу №402.

Україна
мобілізація
лікарі
ВЛК
військовозобов'язані

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