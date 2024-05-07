Як можна оскаржити рішення ВЛК — пояснення від медофіцера ЗСУ

Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію. Фото: Facebook/ООТЦК та СП

Військовозобов'язані, які не погоджуються з рішенням ВЛК, можуть оскаржити його через ВЛК вищого рівня або через судовий шлях. Таким чином, можливість апелювати рішення комісії залишиться в оновленому законодавстві.

Про це заявив офіцер Центральної військово-лікарської комісії Дмитро Мірошніченко в етері телемарафону.

Читайте також:

Як оскаржити рішення ВЛК

За його словами, система оскаржень рішеня ВЛК була змінена.

"Відтепер, якщо людину оглянула військово-лікарська комісія, вона не згодна з цим висновком і штатна ВЛК ухвалює рішення, що є підстави людину повторно оглянути, тому що було щось невраховано чи неправильно записано, то тепер такий захід проводитиметься в іншому закладі охорони здоров'я. Не в тому, в якому була прийнята постанова, яка оскаржується. Щоб не та комісія, яка ухвалила рішення, знову його приймала", — зазначив офіцер.

Також він пояснив, яким чином ВЛК ухвалюватиме рішення про придатність чи непридатність до військової служби.

"Ми визначили чіткіші критерії для встановлення ступеня придатності — від придатного, до повністю непридатного. Переглянули розклад хвороб, пояснення до нього в таблиці додаткових вимог до стану здоров'я. Переглянули також погляди на визнання придатності чи непридатності осіб, які отримали тяжкі поранення і мають ампутацію чи відсутність органів зору", — розповів Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше юрист Юрій Танасійчук заявив, що військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі, внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних.

Водночас в Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби, згідно зі змінами до указу №402.