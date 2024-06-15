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Некоторых мужчин в Украине освободили от прохождения ВВК — кого касается

15 июня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — кто освобожден от прохождения ВВК
Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: google.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжают совершенствоваться правила ведения военного учета, а также проведения мобилизации граждан на военную службу. Неотъемлемой частью этих процессов является прохождение военно-врачебной комиссии. Однако, согласно новым правилам, проходить медицинский осмотр нужно не всем.

Кто освобожден от прохождения ВВК во время военного положения, рассказываем далее в материале. Следует сразу отметить, что данная норма прописана в постановлении Кабинета министров Украины №675 от 7 июня 2024 года.

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Согласно новым нормам, направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра не предусматривается в связи с бронированием и отсрочкой.

Таким образом, если лицо было забронировано предприятием, учреждением, организацией или имеет основания для отсрочки, подтвержденные документально, то освобождается от прохождения ВВК.

 

Кто из мужчин в Украине может не проходить ВЛК
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Кто еще не должен проходить ВВК

Украинское законодательство предусматривает, что граждане Украины мужского пола, не достигшие 25-летнего возраста, не направляются на ВВК.

Во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке.

Следует отметить, что такие решения позволяют значительно упростить процесс мобилизации и снизить нагрузку на медицинские учреждения, выполняющие функции ВВК.

Раньше мы писали, что в июне будут действовать новые правила ВВК.

Напомним, мы информировали, как можно обжаловать решение ВВК

Также мы сообщали, придут ли в Резерв+ электронные повестки и направление на ВВК.

военнообязанные
закон
мобилизация
ВВК
бронирование
отсрочка

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