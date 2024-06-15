Мобилизация в Украине 2024 — кто освобожден от прохождения ВВК

Некоторых мужчин в Украине освободили от прохождения ВВК — кого касается
В Украине продолжают совершенствоваться правила ведения военного учета, а также проведения мобилизации граждан на военную службу. Неотъемлемой частью этих процессов является прохождение военно-врачебной комиссии. Однако, согласно новым правилам, проходить медицинский осмотр нужно не всем.
Кто освобожден от прохождения ВВК во время военного положения, рассказываем далее в материале. Следует сразу отметить, что данная норма прописана в постановлении Кабинета министров Украины №675 от 7 июня 2024 года.
Кто из мужчин в Украине может не проходить ВВК
Согласно новым нормам, направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра не предусматривается в связи с бронированием и отсрочкой.
Таким образом, если лицо было забронировано предприятием, учреждением, организацией или имеет основания для отсрочки, подтвержденные документально, то освобождается от прохождения ВВК.
Кто еще не должен проходить ВВК
Украинское законодательство предусматривает, что граждане Украины мужского пола, не достигшие 25-летнего возраста, не направляются на ВВК.
Во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке.
Следует отметить, что такие решения позволяют значительно упростить процесс мобилизации и снизить нагрузку на медицинские учреждения, выполняющие функции ВВК.
Раньше мы писали, что в июне будут действовать новые правила ВВК.
Напомним, мы информировали, как можно обжаловать решение ВВК
Также мы сообщали, придут ли в Резерв+ электронные повестки и направление на ВВК.
Читайте Новини.LIVE!