Мобілізація в Україні — кого з пенсіонерів можуть забрати до ЗСУ

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте, також призову можуть підлягати військові пенсіонери, які мають певні спеціальності, а також деякі військовослужбовці старше 60 років.

Хто саме з українських пенсіонерів може служити у ЗСУ, розповідаємо далі в матеріалі.

Читайте також:

Так, ст. 22 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" визначає граничний вік перебування на військовій службі:

для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 45 років ;

; для військовослужбовців молодшого офіцерського складу — до 45 років ;

; для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 50 років ;

; для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 55 років ;

; для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) — до 50 років ;

; полковників (капітанів 1 рангу) — до 55 років ;

; для військовослужбовців вищого офіцерського складу — до 60 років ;

; для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб: рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу — до 60 років ;

; вищого офіцерського складу — до 65 років.

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відповідно до вищезгаданого документа, під час воєнного стану військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, які мають унікальний досвід та високу професійну підготовку, можуть служити понад 5 років граничного віку. Проте, виключно за власним бажанням.

Головна вимога для проходження військової служби ― військово-лікарська комісія має визнати таких осіб придатними за станом здоров'я.

Такі військовослужбовці можуть бути призвані на службу лише за своєю військово-обліковою спеціальністю та на відповідну посаду, згідно зі своїм військовим званням.

Таким чином військові пенсіонери цілком підпадають під мобілізацію, якщо відповідають вимогам за віком та станом здоров'я.

Раніше ми інформували, який мінімальний призовний вік в Україні.

Нагадаємо, ми писали, коли ТЦК може мобілізувати заброньованого працівника.

Також ми повідомляли, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ.